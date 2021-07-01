Европа одобрит Covishield через месяц - производители вакцины

Serum Institute of India подал заявку в ЕМА через партнеров, которые производят AstraZeneca, еще месяц назад. Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) должно одобрить Covid-вакцину Covishield до конца июля. Это позволит привитым ею туристам въезжать в ЕС.

Индийский Serum Institute подал заявку в EMA из-за партнеров-производителей AstraZeneca еще месяц назад. Но одобрение требует времени, сообщил гендиректор института Адар Пунавалла.

"Мы уверены, что через месяц регулятор одобрит Covishield. Вакцина базируется на AstraZeneca. Наши продукты в значительной степени идентичны. Вакцину Covishield одобрили британское Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров, а также ВОЗ. Так что это лишь вопрос времени. Ничто этому не помешает", - заявил он на India Global Forum 2021.

Жители Индии, вакцинированные AstraZeneca от Serum Insitute, имеют проблемы с поездками в ЕС. В ответ на такую политику Евросоюза, Индия рассматривает вариант не признавать паспорта вакцинации туристов из ЕС.

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С 1 июля программа паспортов вакцинации ЕС позволяет людям свободно перемещаться внутри блока, если они вакцинированы одной из четырех вакцин западного производства. Хотя AstraZeneca и относится к вакцинам, которые признали в ЕС, это не распространяется на индийскую версию Covishield. Получившие прививку вакциной AstraZeneca, выпущенной индийским Serum Insitute, имеют проблемы с поездками в ЕС. МИД Индии поставило вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Хотя Covishield изготовляют по аналогичной технологии, что и Vaxzevria, пока препарат не имеет разрешения на продажу в ЕС.