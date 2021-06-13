Евро-2020: жена Шевченко пожелала успеха украинской сборной

Пазик поддержала Украину перед матчем. Фото: instagram.com/kristenpazik1

Жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик поддержала украинскую сборную перед стартовым матчем Чемпионата Европы-2020 против команды Нидерландов.

Американская модель польского происхождения надела футболку национальной сборной и нарисовала на щеках сине-желтый флаг Украины.

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"Ко дню матча готова. Вперед, Украина", - написала под фото в Instagram избранница руководителя главной команды страны.

Стоит отметить, что матч с Нидерландами сборная Украины сыграет 13 июня в 22:00 по киевскому времени.

Первый и один из важнейших матчей для украинской команды можно будет смотреть в прямом эфире на каналах "Футбол 1" и "Украина".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур дали пресс-конференцию накануне поединка своих команд. Следующие матчи Украины сыграет против Северной Македонии 17 июня и Австрии - 21 июня.