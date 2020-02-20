Эвакуация украинцев из Китая: полиция видит политический след в протестах

В поселок стянули дополнительные силы правоохранителей. Фото: exo.in.ua

Акции протестов против размещения эвакуированных из Уханя людей разжигают политики.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

"Сейчас полиция изучает, кто именно призвал в соцсетях выходить перекрывать автодороги на пути следования кортежа с теми, кому нужно пройти карантин. Видим, что там совсем не местные жители. Есть признаки политической провокации, раздувания скандала на ровном месте. Вместо того, чтобы призвать украинцев объединяться и помогать тем, кто оказался в беде, отдельные политики пытаются создать на этом поле себе пиар. Мы этого не допустим", - сказал Геращенко.

Он отметил, что полиция имеет достаточно сил, чтобы предотвратить любые провокации.

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С самыми активными протестующими в Новых Санжарах провели профилактическую работу, сообщил пресс-секретарь областной полиции Юрий Сулаев в одном из эфиров.

"Часть граждан проявила агрессивность и отказались выполнять законные требования полицейских, даже вступили в схватку с полицейскими. Более 10 самых активных лиц изъяли из толпы. С ними провели соответствующую профилактическую работу. Их всех идентифицировали и предупредили, что в случае нарушения закона они будут отвечать", - отметил Сулаев.

20 февраля утром самолет из Уханя с эвакуированными людьми приземлился в аэропорту "Борисполь". После дозаправки он вылетит в Харьков. Оттуда пассажиров отвезут в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Там они 2 недели будут находиться в обсервации. Жители Новых Санжар протестуют против размещения у них эвакуированных из Китая людей.