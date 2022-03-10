Эвакуация населения: назвали новые маршруты гуманитарных коридоров

10 марта с 09:00 открылись гуманитарные коридоры для эвакуации населения из ряда городов.
Эвакуация будет проводиться автобусами, заявила в четверг вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, передает Gazeta.ua.
"Возможно также движение в колонне частным автотранспортом", - сказала она.
Сегодня будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по нескольким направлениям в Сумской области:
Сумы-Полтава: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава.
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Также эвакуация автобусами будет проводиться по маршрутам:
Изюм - Лозовая;
Мариуполь - Запорожье;
Волноваха - Покровск;
Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.
В Буче, где российские оккупанты вчера сорвали эвакуацию, остались тысячи людей.
В Песковке вчера частично эвакуировали людей из Мигалок, Загалец, Майдановки. Еще несколько сотен человек находятся, которые постоянно приходят из окрестных сел, скрываясь от зверств оккупанта и обстрелов.
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