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вторник, 25 декабря 2018 20:23

"Это новый феодализм" - волонтер назвал, какие регионы отданы на откуп олигархам

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&quot;Это новый феодализм&quot; - волонтер назвал, какие регионы отданы на откуп олигархам
Роман Синицын: в Одессе, Харькове, Сумах олигархические полукриминальные группы имеют своих силовиков, прокуратуру и СБУ. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Наша система боится честных и амбициозных.

Говорит в интервью журналу "Країна" волонтер Роман Синицын.

"Целые регионы отданы на откуп олигархически-криминальным элементам, связанным с Россией. Они должны обеспечить определенный результат на выборах. И за это могут безнаказанно действовать на местах. В Одессе, Харькове, Сумах олигархические полукриминальные группы имеют своих силовиков, прокуратуру и СБУ . Это новый феодализм", - объясняет он.

Волонтер говорит, что мэр Одессы Геннадий Труханов, которого обвиняют в коррупции, имеет поддержку в городе. Так же в Харькове популярный Кернес.

"Это происходит, потому что нет конкурента. Кто не появился бы, его топят. Еще у людей короткая память. Телевизором можно замылить что угодно. Геннадий Кернес в 2014-м собирался создавать Харьковскую народную республику. Летал к Рамзану Кадырову, советовался. Он должен сидеть в тюрьме, а не управлять большим городом, где есть угроза пророссийского реванша", - отмечает Роман Синицын.

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По его мнению, надо выращивать альтернативу.

"На это есть общественный запрос. Но любые попытки, которые имеют шанс, подавляют и в регионах, и в Киеве. Например, вешают ярлык "грантоедов", в медиа-пространстве смешивают с дерьмом: все антикоррупционеры нечисты на руку. Но кто большее зло: "грантоед" Виталий Шабунин (председатель Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины. - Gazeta.ua) или Игорь Кононенко (народный депутат, первый заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" 2016 года министр экономического развития Абромавичюс подал в отставку, обвинив Кононенко в блокировании реформ и попытке установить контроль над финансовыми потоками в Украине через своих людей. - Gazeta.ua)? Система боится честных и амбициозных", - добавляет волонтер.

Полное интервью с Романом Синицын читайте в журнале "Країна" от 27 декабря.

Автор: Gazeta.ua
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