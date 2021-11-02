Это еще не победа – показатели госпитализаций и смертей от коронавируса стабилизировались

Киевская школа экономики зафиксировала первые положительные признаки. Фото: Pexels

Количество госпитализаций, новых выявленных случаев и смертей от коронавируса в Украине прекратило стремительный рост.

Показатели стабилизировались на самом высоком историческом уровне, сказал на онлайн-брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Сейчас мы говорим о первых положительных признаках, когда госпитализации, выявленные случаи и смертность в Украине прекратили высокий рост и временно стабилизировались на самом высоком историческом уровне за весь период пандемии. Но это еще не означает, что это победа", - отметил он.

Официальные данные сейчас на более высоких показателях, чем прогнозировала Киевская школа экономики.

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"То есть к концу года мы ожидаем до 92 тыс. умерших. Больше мы не ожидаем", - сказал эксперт.

За прошлые сутки в Украине зафиксировали 19 455 новых больных коронавирусом. Из них 1263 ребенка и 339 медработников. Умерли 700 инфицированных, выздоровели - 12 639 пациентов.