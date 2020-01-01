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среда, 01 января 2020 16:34

"Это досадный суицид": Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского

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&quot;Это досадный суицид&quot;: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
Янина Соколова о речи президента. Фото: Facebook.

Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова в Facebook прокомментировала новогоднее обращение президента Украины Зеленского.

"Войну с Россией, Владимир Зеленский, можно закончить двумя способами. 1 - выиграть, 2 - проиграть. Наивная игра в "мы всэ за мир" с взаимными поздравлениями с Новым годом - это досадный Ваш суицид. КВН никогда не обыграет КГБ. Я сейчас чисто об уровне стратегии. Или Вы думаете, что Вам удастся задобрить, а потом хоп - и перехитрить соседа? Ну ... Путин не Юзик. . Он понимает только позицию силы. Заигрыванием Вы только позорите себя и страну, 13 тыс. граждан которой этот господин позорно убил ", - написала Соколова.

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Соколова сказала, что страну объединяет "не бумажка и асфальт", а "общая национальная идея, самоидентификация, борьба с врагом, который калечит и уничтожает наших солдат, понимание хода собственной истории, категоричность к любому посягательству на все украинское внутри и извне, ценность языка и культуры, личностей, которые изменили ход истории в борьбе за независимость и суверенность".

Временный поверенный по делам Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам. Его прощальная речь опубликована в Twitter посольства США в Украине. Он покидает Украину 2 января.

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