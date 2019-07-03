"Есть вообще предел этому безумию?" - SkyUp снова хотят лишить лицензии

Истица хочет, чтобы в компании забрали лицензию. Фото: images.unian.net

В прокуратуру, полицию и Госбюро расследований поступила жалоба Оксаны Пасенко на компанию SkyUp.

Авиакомпанию обвиняют в том, что она не выполняет решение Барышевского суда об отмене лицензии - сообщил совладелец авиакомпании Александр Альба в Facebook.

"Сегодня мы получили копию заявления все той же Оксаны Анатольевны Пасенко в ГБР, Прокуратуру и Нацполицию о совершении SkyUp уголовного преступления - неисполнение решения Барышевского суда! Серьезно. Тот самый человек, который в камеру программы Схемы признался, что никогда не был клиентом нашей компании и не подавал иск в Барышевский суд, теперь требует выполнения решения по этому иску! Есть вообще предел этому безумию? ", - пишет Альба.

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Заявитель просит зарегистрировать заявление и начать расследование уголовных преступлений.

Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines из-за иска недовольной пассажирки.Выполнять решения авиакомпания должна с момента его принятия. Подача апелляционной жалобы не приостанавливает его исполнения. Однако суд отказался полностью запретить деятельность компании.