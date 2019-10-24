"Есть шанс на положительный результат" - эксперт про административно-территориальную реформу

Игорь Колиушко: очень важно закончить реформирование до начала местных выборов. Фото: Волинь24

Новая власть предлагает ликвидировать районы и заменить местные администрации на префектуры. 23 октября франция "Слуга народа" представила проект реформы административно-территориального устройства Украины.

Планируется создать округа вместо районов. Их территории будут состоять из общин. Одна община не может быть разделена между несколькими округами.

Также предлагают ликвидировать все местные администрации. На уровне округов создадут префектуры, которые будут возглавлять префекты. Они будут представлять исполнительную власть. Префектов будет назначать и увольнять президент по представлению Кабмина. Префект не сможет возглавлять одну административно-территориальную единицу больше, чем один срок.

Сейчас имеем парадоксальную ситуацию, когда всюду действуют различные административно-территориальные правила. Необходимо решить эту проблему до местных выборов. Если власть будет придерживаться утвержденной концепции, это удастся сделать.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит основатель Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

Чем новая предлагаемая реформа будет отличаться от того, что имеем сейчас?

- Все, что сейчас предлагает команда Зеленского - это концепция реформирования от 2014 года. Все эти изменения уже давно оговорены чиновниками и экспертной средой. Если ничего не изменят, результат реформы будет положительным. Речь идет о том, что на субрегиональном уровне надо ликвидировать 490 районов. Эксперты предлагали создать вместо них уезды, вернув таким образом историческое название административно-территориальной единицы в Украине. Новая власть придумала использовать здесь слово "округ". Это - не очень удачная идея. Округ - не собственная название административно-территориальной единицы. Он может быть военным, избирательным, образовательным, прокурорским. В законодательном и правовом поле существует много разных округов. Назвав так административно-территориальную единицу, провоцируем путаницу. Это - единственное весомое замечание предлагаемой реформы. Ее готовят корректно те же люди, что работали над этим предыдущие пять лет.

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Чем должна отличаться префектура от местной администрации?

- Это - разные органы. Концепция 2014 не предусматривала изменения названия. В нашей Конституции прописано существование государственных и местных администраций. Планировали просто наполнить старое название новым содержанием. В 2015 году президент Петр Порошенко предложил ввести префектуры. Сегодня это уже прижилось. Новый орган должен отличаться от местных администраций. Префектура не будет исполнительным органом соответствующих советов. Должна исключительно представлять Кабинет министров на территории, осуществлять надзор за законностью актов местного самоуправления, координировать деятельность территориальных подразделений органов исполнительной власти. Точно не будет формировать и выполнять бюджеты, как было раньше. Вопрос, останутся ли действовать районные советы, еще обсуждается. Однако на презентации было сказано, что новая власть не видит целесообразности их существования. Но точно останутся областные советы и их исполнительные комитеты.

Есть ли какие-то риски, связанные с этой реформой?

- Если ее реализуют в соответствии с задуманной ранее концепции, есть шанс получить хороший результат. Реформа административно-территориального устройства нужна. Но, если в процессе ее реализации произойдут какие-то искажения и отход от намеченного плана, будут проблемы. Например, уход от методологии образования объединенных территориальных общин привел к тому, что сейчас минимум одна пятая их часть не могут выполнять свои полномочия.

Казалось, будто успешно прошли первый этап формирования, достигли высокого результата в условиях добровольности объединения в общины. Но при этом значительная их часть не соответствует критериям. К этому привел именно отход от концепции еще на этапе реализации законодательства про объединеные территориальные общины.

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В команде нового президента говорят, что после реформы власть станет ближе к людям на местах. Как это будет происходить на практике?

- Под фразой "власть становится ближе к людям" подразумевается децентрализация полномочий. То, что раньше решалось на районных уровнях, теперь передается общинам. Для этого они должны быть способны принимать и выполнять решения. Когда это произойдет, общины получат большое количество полномочий. Таким образом власть действительно станет существенно ближе к людям, потому что будет в руках местного самоуправления.

В новых районах не должно быть никаких услуг, которые потребуют граждане. Поэтому укрупнение не создаст препятствий для украинцев. Оно не будет означать закрытие больниц или школ, как сейчас боятся.

Как реформа административно-территориального устройства связана с предстоящими местными выборами?

- Ее надо обязательно завершить к моменту проведения выборов. Нельзя проводить их в условиях старых территориальных рамок. У нас вообще парадоксальная ситуация. Всюду действуют разные правила. Те общины, что объединились, живут по одному законодательству о финансировании и предоставлении услуг, другие - по второму. Надо урегулировать эту ситуацию до выборов и иметь одинаковую рационально организованную систему по всей стране.

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