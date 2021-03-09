Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше

Политолог Михаил Басараб Фото: из архива Михаила Басараба

Два года назад на президентских выборах Украины победил Владимир Зеленский. Он утверждал, что идет на один срок. Сейчас в команде президента говорят, что для реализации всего задуманного Зеленскому нужно баллотироваться и на второй срок.

- По состоянию на сейчас у действующего президента есть высокие шансы быть избранным во второй раз. Относительно высокими показателями электоральной поддержки Зеленский обязан своим оппонентам. К ним высокая недоверие, - говорит Gazeta.ua политолог Михаил Басараб. Он рассказывает об изменениях в Украине за эти два года и перспективы президентства Владимира Зеленского.

Рейтинг Зеленского падает. Но он все равно остается лидером электоральных симпатий. Почему так?

- В то же время его электоральные рейтинги падают. Ухудшается баланс доверия. Но показатели Зеленского выше относительно рейтингов других политиков. Нет никаких сомнений, что такая ситуация обусловлено только тем, что на сегодня избиратели пока не видят достойной альтернативы Владимиру Зеленскому. Он держится только потому, что в других дела еще хуже.

То, что конца эпохи бедности не наступило, чувствует каждый в Украине, это видно по ценам в магазинах

Чем может похвастаться Зеленский из существенных изменений?

- Нечем, свои громкие обещания он не выполнил. А вообще - стал обычным президентом. Он особенный в своей некомпетентности. Она вызвала суету, непредсказуемость. Это приводит различные конфузы, инциденты и создает дополнительные проблемы для всех нас.

А то, что конца эпохи бедности не наступило, чувствует каждый в Украине, это видно по ценам в магазинах и собственному кошельку.

Да, это видно. Но почему-то меньше слышать из телеканалов. Почему об этом меньше говорят?

- Почти все влиятельные СМИ в Украине принадлежат олигархам. Вот эти телеканалы проводят лояльную к Зеленского информационную политику и мы не видим редакционных материалов об очередном подорожании борщового набора и общее обнищание. Так олигархи благодарят действующему президенту за то, что не нарушает их монополию на страну.

Его стиль управления - это калейдоскоп несистемных действий и "фишечек", часто очень вредных

А как же "фишечки" от Зеленского и Слуги народа? Речь идет о распространении государственных интернет-сервисов, открытие рынка земли и тому подобное.

- Большинство этих "фишечек" вылезет боком. У нас идет война. Мы не можем оказывать врагу дополнительных возможностей атаковать нас с тыла. Россия обязательно воспользуется новым законодательством о референдумах, чтобы дестабилизировать Украину. Идея Зеленского о переносе министерств в различные регионы также супершкидлива. Нам надо мобилизовать государственное управление, а не распылять и ослаблять. Внедрение рынка земли без серьезных предохранителей и поэтапности может привести к дополнительной конфликтности в стране. При нынешних обстоятельствах государство не справится с контролирующими функциями.

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Так называемый рынок может вызвать повсеместные силовые столкновения, захвата урожая, имущества и земли. Фермеры уже ранее создавали вооруженные отряды для защиты своих земель и урожаев. Сейчас все это может приобрести значительно больших масштабов и неконтролируемости. Внедрение рынка земли должно быть расчетливым и прежде всего учитывать интерес мелких и средних украинских землевладельцев. Быстрое поглощение земли крупными корпорациями приведет в перспективе к катастрофическим социальных и политических последствий для всего нашего государства. Не имея ни знаний, ни опыта, Зеленский действует нагло, как некий ламер. Он не берется за крайне важные проблемы, где нужна воля киношного Голобородько. Например, по олигархов. Зеленский делает то, что ему захочется, или то, что удается сделать относительно легко. Многие вредных идей ему подбрасывает окружения и манипулирует Зеленским, пользуясь его некомпетентностью. Он сам не задумывается о последствиях. Его стиль управления - это калейдоскоп несистемных действий и "фишечек", часто очень вредных.

Но при нем ввели сервис "Дия". Разве это плохо?

- У меня это не вызывает восторга, я понимаю, какова истинная цель. Власти хотят ввести онлайн голосования на выборах, а мы к этому совершенно не готовы. Кроме того, меня интересует, где граница в этом электронном управлении. Потому что они уже говорят о дистанционном голосования депутатов через смартфон. Может и президент захочет управлять страной где-то с солнечных островов. Цифровое управление - инновационное направление, но для ответственных правительств. Также существует проблема электронной диктатуры, соблазн, которой всегда будет возникать там, где есть безграничный контроль за жизнью своих граждан. Все это сложные вызовы даже для постоянных демократий, не то, что для Украины.

Единственным безусловным позитивом за эти два года считаю закрытия телеканалов Медведчука. Это стоит высокой похвалы.

Способен Зеленский на реформы?

-Для того, чтобы проводить настоящие реформы, необходимо мыслить системно. Для начала надо комплексно видеть проблемы, которые следует решить. Уверен, что Зеленский не имеет представления об этом. Следовательно, у него не может быть понимания о способе, средства и этапы их решения.

В его действиях уже есть намерение узурпировать власть

Он уже решил идти на второй срок? Не этим продиктована серия санкционных решений СНБО?

- На сколько я понимаю, что да. Думаю, это не только его личное решение. К этому его побуждает окружение. Они почувствовали истинный масштаб своих безграничных коррупционных.

Если бы Зеленский хотел соответствовать образу Голобородько из сериала, то придерживался бы обещания об одном срок. А поскольку он быстро стал типичным политиком, то типичными стали и его действия. Любой политик стремится удержаться на должности дольше. Зеленский, который баллотируется на второй срок, изменяет своих избирателей в 2019 году. Обещал особые отношения, а поступил как все остальные.

Зеленский попытается узурпировать власть?

- В его действиях уже есть намерение узурпировать власть. Все началось с незаконного роспуска Верховной Рады 8 созыва. Основным аргументом Зеленского были слова "этого хотят люди".

В конституции есть исчерпывающий перечень оснований для роспуска Верховной Рады. Одной из этих оснований не было. Петр Порошенко тогда решил помочь своему оппоненту и не боролся против этого указа Владимира Зеленского. Экс-президент хотел как можно быстрее через досрочные выборы в парламент оформить свое единоличное лидерство в оппозиции. Всего за несколько дней до заседания Конституционного суда стало известно, что неконституционный указ будет признан конституционным. Хотя заранее было известно, что большинство судей не планируют этого делать.

Теперь Зеленский издает указ об отставке председателя Конституционного суда Тупицкого. Это выходит за пределы его полномочий и действующего законодательства. Такие действия президента носят системный характер.