"Есть ли у нее деньги?". Директор Школы леди рассказала о неприятном инциденте в модном бутике

Татьяна Мокриди рассказала о неприятном инциденте в модном бутике. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Директор Школы леди Татьяна Мокриди поделилась неприятной историей, которая случилась с ней в модном бутике за рубежом. Она рассказала, что имеет традицию: в поездках выбрасывать старую обувь.

"Так чищу гардероб и оставляю в стране вещь, чтобы снова туда вернуться. Мы с мужем очень любим ходить пешком, обычно это 10-20 километров в день. Рекорд был - 27 километров по улицам Рима. Легко можно накрутить сотню за 5 дней", - отметила директор Школы леди реалити "Від пацанки до панянки", которое показывает "Новый канал".

Мокриди рассказала, что во время путешествия во Флоренцию она взяла любимую обувь. Со временем красные пятки ее ярких туфель, которые она приобрела 11 лет назад, собрались в "гармошку".

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"После прогулки по городу решили отдохнуть в одном из ресторанов на центральной площади. Пока ждали заказ, заглянула в известный брендовый магазин напротив. Когда переступила порог магазина, то продавцы, посмотрев на мои убитые "маки", меня проигнорировали. Это мне напомнило 99% украинских магазинов, когда встречают оценивающим взглядом с бегущей строкой в ​​глазах: "Есть ли у нее деньги?". Причем это не зависит от того, зашли вы в масс-маркет или luxuary", - добавила она.

Директор Школы леди Татьяна Мокриди приобщила к чествованию дня рождения писательницы Леси Украинки участниц 5-го сезона реалити "Від пацанки до панянки". Она организовала флешмоб, чтобы привлечь внимание к личности Леси Украинки.