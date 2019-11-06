Есть ли предпринимательство вариантом для преодоления бедности

Оксана Михеева рассказала о путях преодоления бедности. Фото: Валерий Шмаков

Предпринимательство малоимущие чаще всего называют путем к преодолению бедности. Но не хотят рисковать. Так считает социолог Оксана Михеева. Совместно с коллегами представили исследования "Культура (субкультуры) бедности в Украине", поддержанное международным фондом "Возрождение". Провели в Херсонской области. Изучали общие модели и стратегии поведения малоимущих.

"Предпринимательство не ключевой путь в преодолении бедности, а один из вариантов. Может сработать для небольшого количества людей. Опрошенные его называют чаще всего. Но когда описывают, то конструируют еще одно бюджетное место. То есть ждут, чтобы кто-то другой все организовал без рисков. А бизнес необязательно ведет к обогащению. Например, предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством, зависят и от урожая, и от рынка сбыта. Не каждый может быть предпринимателем", - говорит Оксана Михеева.

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Еще происходит становление предпринимательских практик. Долгое к предпринимателям относились настороженно и негативно. Еще в Донецке раньше делала исследования об отношении к предпринимателям. Более-менее переломилась ситуация в 2006-2007 году. Тогда количество положительных отзывов начала доминировать над отрицательными.

Полный текст интервью с Оксаной Михеевой читайте в свежем номере журнала "Країна".

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