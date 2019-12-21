Если вы знаете о незаконном игорном бизнесе, то сразу сообщайте нам - Гончарук

Гончарук призвал информировать о незаконном игорном бизнесе. Фото: Корреспондент

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за первый день активной фазы борьбы с игорными заведениями были закрыты больше 60% из них и призвал информировать об этом незаконном бизнесе.

Остальные должны прекратить работу не позже Нового года, говорится в видеообращении премьера, опубликованном на его страничке в Facebook.

"Вчера Национальная полиция вместе с Государственной фискальной службой начали работать над тем, чтобы из украинских городов исчезли залы игральных автоматов. В первый день спецоперации прекращена деятельность больше пяти тысяч залов по всей Украине. По нашим подсчетам их намного больше – свыше 8 тысяч. Это значит, что работы еще достаточного много", - заявил он.

"Поэтому, если вы знаете о существовании игорного зала, который спрятался и который не заметили правоохранители (специально или случайно), сообщайте об этом нам. Пишите в социальных сетях, обращайтесь в государственные органы, обращайтесь в Национальную полицию по месту нахождения. Мы сделаем все от нас возможное, чтобы до Нового года эта порочная практика – залы игральных автоматов – с улиц городов исчезли", – сказал Гончарук.

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Напомним, полиция отчиталась о закрытии 5300 игорных заведений по всей Украине . Во время отработки полицейские закрыли 179 игорных залов и изъяли 2,3 тысячи единиц компьютерной техники на сумму около 50 млн гривен.