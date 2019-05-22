"Если вы можете скачать книгу бесплатно, точно ее не купите" - Княжицкий

Николай Княжицкий: Многие издатели считают, что нам надо ввести эмбарго на ввоз книг из России Фото: Сергей Старостенко

Украинская книга до сих пор нуждается в государственной поддержке.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Долгое время мы не уделяли внимание гуманитарной сфере и продавали в основном русские книги. Ранее в магазинах была одна полочка для украиноязычной литературы - как гетто. Остальные были на русском. Сейчас наоборот. Государственные средства на закупку книг для библиотек поддерживают издательства и читателя. Это много, но далеко не все. В свое время российское книгоиздательство поднялось на том, что ввело налоговые льготы для своих издателей. Нам тоже надо создавать стимулы для украиноязычной продукции ", - сказал он.

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Нардеп определяет пиратство как главную проблему украинского книгоиздания.

"Многие издатели считают, что нам надо ввести эмбарго на ввоз книг из России. Потому что они до сих пор конкурируют с украинской книгой. Но пока мы ограничили лишь ввоз антиукраинской литературы. Главное - борьба с пиратством. Причем не только с печатным, но и в электронной сфере. Потому что если вы можете скачать любую книгу бесплатно, точно ее не купите. От этого страдают издатели ", - добавил Княжицкий.

Полное интервью Николая Княжицкого читайте в 20-м номере журнала "Країна" за 23 мая.