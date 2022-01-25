"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику" - психолог

Лариса Волошина: "От того, насколько украинцы будут готовы дать отпор, зависит решение Путина о вторжении". Фото: Facebook

Россия использует методы когнитивной войны. Видим это на примере тотальной волны сообщений о минировании школ, кибератак и манипуляций и передергиваний информации. Активизировалась вся российская сеть. Психолог Лариса Волошина в интервью Gazeta.ua рассказала, как не поддаться панике.

Обычно это предшествует военному вторжению, – говорит она. – Но Москва в своей гибридной концепции часто использует методы информационной войны, не применяя армию. Чтобы спровоцировать общество на неадекватные импульсивные действия. Но угроза обострения боевых действий велика.

Правильно ли реагирует украинское общество?

Делает это так, как и должно – осознает. Это очень заметно – даже те, кто отрицал российскую агрессию, или считал, что война для них далека, сейчас отреагировали.

Угроза очевидна для всех. Видим две реакции. Люди, испугавшись, начинают искать того, кто знает, что делать. Это называется "пограничный дискурс". Когда идет спокойный разговор и люди слышат, что кто-то контролирует ситуацию – происходит ослабление тревоги. Это необходимо при технических и природных катастрофах или боевых действиях. Кто-то должен находиться на рубеже между мной и опасностью.

Обычно это военные, командующие и политики. Наше общество притихло и ждет спокойного осознанного дискурса.

Другая часть понимает угрозу. Ее представители воевали. Она реагирует спокойствием. Делится информацией: как должен выглядеть тревожный чемоданчик и что делать при исчезновении мобильной связи. Сейчас наплыв новобранцев в территориальную оборону Киева. Это тоже положительный момент. В 2014 году украинцы так же спокойно становились в очереди в военкоматы. Начали создавать волонтерские сети. Все это теперь видим. Рассчитывал ли на это Путин? Очевидно, нет. Он начинал этот шантаж и демонстрацию агрессивных намерений, чтобы запугать украинцев и заставить их умолять о капитуляции. Все произошло иначе: часть затихла и ждет команды. Вторая – уже формирует оборону.

Какие три главных совета, как не поддаться панике сейчас?

Готовность к угрозе не означает ее внушение. Надо четко понять, как будете вести себя в случае широкого наступления, когда будут перекрыты дороги. Останетесь в зоне боевых действий или попытаетесь уехать. Эти мысли уберегают. Бояться подумать об угрозе – ошибка. Чем глубже обдумывание – тем больше покоя в душе. Человек начинает думать, что ему нужно делать – купить воды, залить полный бак в машине, запастись консервами. Все эти приготовления успокаивают. Когда происходит действие – нам кажется, что мы что-то контролируем.

Если планируете остаться дома – договоритесь с соседями, что будете совместно пережидать в каком-нибудь подвале или хранилище, где встречаться и как действовать

Второе – нужно продумать маршруты и свое поведение. Договориться с теми, кто собирается поступить так же. Если планируете остаться дома — договоритесь с соседями, что будете совместно пережидать в каком-нибудь подвале или хранилище, где встречаться и как действовать. Это снижает тревогу, потому что вызывает понимание "я не один". Если ехать – договоритесь с людьми о маршруте. Третье – подготовка. Если обновите аптечку, купите набор сухпайков, упорядочите документы – это не навредит и снизит панику. Поймете, что готовы и можете ожидать, надеясь, что ничего плохого не произойдет.

У России пока нет сил для полномасштабного вторжения. Возможны диверсии и обстрелы украинских территорий. Могут использовать авиацию. Но 150 тысяч солдат на нашей границе недостаточно не только для того, чтобы удержать Украину, но и банально ее завоевать.

От того, насколько украинцы будут готовы дать отпор, зависит решение Путина о вторжении. Россия не может позволить себе втянуться в затяжную войну. От нашей готовности взять с оккупанта высокую цену зависит, что он скорее всего откажется ее платить.

Как объяснить ситуацию детям, пожилым людям? Как общаться на работе, в магазине, со знакомыми?

Подобные темы пугают. Люди их отрицают. Это самый простой механизм защиты психики. Так было с нашими гражданами в Крыму и на Донбассе. Часть отдавала себе отчет, что события будут иметь катастрофические последствия. Остальные вместо действий призывали прекратить панику и не обращать внимания. Это дорого стоило. Если видите, что ваши коллеги или соседи не хотят разговаривать на эту тему – не надо давить.

Если вы активист, волонтер или военный – нужно понять, где вы будете в тот момент

Говорить с детьми и родителями, безусловно, нужно. И желательно, чтобы у вас уже был какой-то план действий, чтобы вы конкретно предлагали своим близким что-нибудь сделать. Если решили уехать, предлагайте им ехать с вами. Если они отказываются, а это было очень часто в Крыму и на Донбассе – вам придется принять решение. Оставить их, оборудовав безопасный тайник. К примеру, в подвале дома. Если они не хотят уезжать – не следует заставлять. Это огромный стресс. Если вы активист, волонтер или военный, нужно понять, где вы будете в тот момент. В бою или будете эвакуировать семью. В любом случае вы должны осознавать то, что и почему делаете.

Разработайте несколько сценариев, включающих максимальную возможность вариантов

Как поступать, когда начнется наступление, чтобы не поддаться панике?

– Должен быть готов план действий. Остаетесь или уедете – решение нужно принимать сейчас. Позже они будут истерическими и хаотическими. Когда все начнет разворачиваться – нужно воплощать свой сценарий. К примеру, где вы встречаетесь с близкими.

Это может сопровождаться отсутствием мобильной связи. Жена может быть на работе, дети в школе, вы где-нибудь по делам. И вдруг это происходит. Времени будет немного. Все должны знать, где встречаются и кого сколько ждут. Действуйте по своему сценарию. Если решили, что поедете на дачу, потому что в селе будет спокойнее, чем в больших городах – начинайте это делать. Это убережет от панических действий.

Обстоятельства меняют любые планы, но их наличие делает человека более уверенным. Маршруты нужно придумать сейчас. Почитайте, что пишут эксперты, какие дороги считают наиболее опасными. От вашего дома к месту, куда вы хотите уехать, ведут несколько путей. Разработайте несколько сценариев, включающих максимальную возможность вариантов.