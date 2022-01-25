"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику" - психолог

 
Ексклюзивы
1/5
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
1 Просмотров: 459
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (ОБНОВЛЕНО)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (ОБНОВЛЕНО)
Просмотров: 2205
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Просмотров: 3573
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
Просмотров: 675
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
Просмотров: 999
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Просмотров: 711
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Просмотров: 576
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
Просмотров: 495
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1449
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Просмотров: 828
Фото
Все фото
9
3
3
10
20
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (ОБНОВЛЕНО)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (ОБНОВЛЕНО)
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Еще одна область переходит в красную зону карантина
Еще одна область переходит в красную зону карантина
В Днепре горит главный офис АТБ (ОБНОВЛЕНО)
В Днепре горит главный офис АТБ (ОБНОВЛЕНО)
&quot;Помни, я погиб за Украину!&quot;: в Киеве прошло шествие в память за павшими на Майдане - фото, видео
"Помни, я погиб за Украину!": в Киеве прошло шествие в память за павшими на Майдане - фото, видео
Видео
Все видео
Зеленский записал новое видеообращение
Зеленский записал новое видеообращение
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
На дорогах появятся "фантомные патрули", фиксирующие нарушения ПДД
На дорогах появятся "фантомные патрули", фиксирующие нарушения ПДД
Украинка преждевременно родила во время путешествия и "влетела" на космическую сумму
Украинка преждевременно родила во время путешествия и "влетела" на космическую сумму
Интервью
1/5
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику" - психолог
Просмотров: 405
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1467
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 774
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6273
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2214
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 675
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
вторник, 25 января 2022 19:25

Спецтема: Враг возле украинской границы

"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику" - психолог

  Комментировать
&quot;Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику&quot; - психолог
Лариса Волошина: "От того, насколько украинцы будут готовы дать отпор, зависит решение Путина о вторжении". Фото: Facebook

Россия использует методы когнитивной войны. Видим это на примере тотальной волны сообщений о минировании школ, кибератак и манипуляций и передергиваний информации. Активизировалась вся российская сеть. Психолог Лариса Волошина в интервью Gazeta.ua рассказала, как не поддаться панике.

Обычно это предшествует военному вторжению, – говорит она. – Но Москва в своей гибридной концепции часто использует методы информационной войны, не применяя армию. Чтобы спровоцировать общество на неадекватные импульсивные действия. Но угроза обострения боевых действий велика.

Правильно ли реагирует украинское общество?

Делает это так, как и должно – осознает. Это очень заметно – даже те, кто отрицал российскую агрессию, или считал, что война для них далека, сейчас отреагировали.
Угроза очевидна для всех. Видим две реакции. Люди, испугавшись, начинают искать того, кто знает, что делать. Это называется "пограничный дискурс". Когда идет спокойный разговор и люди слышат, что кто-то контролирует ситуацию – происходит ослабление тревоги. Это необходимо при технических и природных катастрофах или боевых действиях. Кто-то должен находиться на рубеже между мной и опасностью.
Обычно это военные, командующие и политики. Наше общество притихло и ждет спокойного осознанного дискурса.
Другая часть понимает угрозу. Ее представители воевали. Она реагирует спокойствием. Делится информацией: как должен выглядеть тревожный чемоданчик и что делать при исчезновении мобильной связи. Сейчас наплыв новобранцев в территориальную оборону Киева. Это тоже положительный момент. В 2014 году украинцы так же спокойно становились в очереди в военкоматы. Начали создавать волонтерские сети. Все это теперь видим. Рассчитывал ли на это Путин? Очевидно, нет. Он начинал этот шантаж и демонстрацию агрессивных намерений, чтобы запугать украинцев и заставить их умолять о капитуляции. Все произошло иначе: часть затихла и ждет команды. Вторая – уже формирует оборону.

Какие три главных совета, как не поддаться панике сейчас?

Готовность к угрозе не означает ее внушение. Надо четко понять, как будете вести себя в случае широкого наступления, когда будут перекрыты дороги. Останетесь в зоне боевых действий или попытаетесь уехать. Эти мысли уберегают. Бояться подумать об угрозе – ошибка. Чем глубже обдумывание – тем больше покоя в душе. Человек начинает думать, что ему нужно делать – купить воды, залить полный бак в машине, запастись консервами. Все эти приготовления успокаивают. Когда происходит действие – нам кажется, что мы что-то контролируем.

Если планируете остаться дома – договоритесь с соседями, что будете совместно пережидать в каком-нибудь подвале или хранилище, где встречаться и как действовать

Второе – нужно продумать маршруты и свое поведение. Договориться с теми, кто собирается поступить так же. Если планируете остаться дома — договоритесь с соседями, что будете совместно пережидать в каком-нибудь подвале или хранилище, где встречаться и как действовать. Это снижает тревогу, потому что вызывает понимание "я не один". Если ехать – договоритесь с людьми о маршруте.

Третье – подготовка. Если обновите аптечку, купите набор сухпайков, упорядочите документы – это не навредит и снизит панику. Поймете, что готовы и можете ожидать, надеясь, что ничего плохого не произойдет.
У России пока нет сил для полномасштабного вторжения. Возможны диверсии и обстрелы украинских территорий. Могут использовать авиацию. Но 150 тысяч солдат на нашей границе недостаточно не только для того, чтобы удержать Украину, но и банально ее завоевать.
От того, насколько украинцы будут готовы дать отпор, зависит решение Путина о вторжении. Россия не может позволить себе втянуться в затяжную войну. От нашей готовности взять с оккупанта высокую цену зависит, что он скорее всего откажется ее платить.

Как объяснить ситуацию детям, пожилым людям? Как общаться на работе, в магазине, со знакомыми?

Подобные темы пугают. Люди их отрицают. Это самый простой механизм защиты психики. Так было с нашими гражданами в Крыму и на Донбассе. Часть отдавала себе отчет, что события будут иметь катастрофические последствия. Остальные вместо действий призывали прекратить панику и не обращать внимания. Это дорого стоило. Если видите, что ваши коллеги или соседи не хотят разговаривать на эту тему – не надо давить.

Если вы активист, волонтер или военный – нужно понять, где вы будете в тот момент

Говорить с детьми и родителями, безусловно, нужно. И желательно, чтобы у вас уже был какой-то план действий, чтобы вы конкретно предлагали своим близким что-нибудь сделать. Если решили уехать, предлагайте им ехать с вами. Если они отказываются, а это было очень часто в Крыму и на Донбассе – вам придется принять решение. Оставить их, оборудовав безопасный тайник. К примеру, в подвале дома. Если они не хотят уезжать – не следует заставлять. Это огромный стресс.

Если вы активист, волонтер или военный, нужно понять, где вы будете в тот момент. В бою или будете эвакуировать семью. В любом случае вы должны осознавать то, что и почему делаете.

Разработайте несколько сценариев, включающих максимальную возможность вариантов

Как поступать, когда начнется наступление, чтобы не поддаться панике?

– Должен быть готов план действий. Остаетесь или уедете – решение нужно принимать сейчас. Позже они будут истерическими и хаотическими. Когда все начнет разворачиваться – нужно воплощать свой сценарий. К примеру, где вы встречаетесь с близкими.
Это может сопровождаться отсутствием мобильной связи. Жена может быть на работе, дети в школе, вы где-нибудь по делам. И вдруг это происходит. Времени будет немного. Все должны знать, где встречаются и кого сколько ждут. Действуйте по своему сценарию. Если решили, что поедете на дачу, потому что в селе будет спокойнее, чем в больших городах – начинайте это делать. Это убережет от панических действий.
Обстоятельства меняют любые планы, но их наличие делает человека более уверенным. Маршруты нужно придумать сейчас. Почитайте, что пишут эксперты, какие дороги считают наиболее опасными. От вашего дома к месту, куда вы хотите уехать, ведут несколько путей. Разработайте несколько сценариев, включающих максимальную возможность вариантов.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику" - психолог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Как кулак: нашли огромный бриллиант

Самое читаемое
&quot;Это путь в бездну&quot; - председатель Верховной Рады обратился к РФ
"Это путь в бездну" - председатель Верховной Рады обратился к РФ Просмотров: 14221
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
3
 Просмотров: 9459
Первую область отправили на локдаун: список &quot;красных&quot; ограничений
Первую область отправили на локдаун: список "красных" ограничений Просмотров: 7146
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
6
 Просмотров: 6516
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
11
 Просмотров: 6372
Общество
Зеленский записал новое видеообращение
Зеленский записал новое видеообращение
 Просмотров: 432
Виктории Лазаревой на срочную трансплантацию почки требуется помощь
Виктории Лазаревой на срочную трансплантацию почки требуется помощь
 Просмотров: 90
Украинцы в Турции оказались в снежном плену
Украинцы в Турции оказались в снежном плену Просмотров: 108
Россия начала перебрасывать своих десантников к границе с Украиной – СМИ
Россия начала перебрасывать своих десантников к границе с Украиной – СМИ Просмотров: 1557
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (ОБНОВЛЕНО)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (ОБНОВЛЕНО)
9
 Просмотров: 2205
Больше всего комментируют
6
Третья страна забирает семьи своих дипломатов из Киева
6
Путин хочет, чтобы украинцы паниковали – Данилов
5
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок
4
Экс-начальник ГУР: Российская агентура в Офисе президента грамотная
3
Зеленский собирает СНБО
Голосов: 58287
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть