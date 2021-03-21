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воскресенье, 21 марта 2021 14:55

"Если в Украине власть тебя преследует - ты точно делаешь правильно". Неделя в цитатах
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Если в Украине власть тебя преследует - ты точно делаешь правильно.

Поэтому прорвемся. Вечно это не продлится. Не останавливайтесь и не молчите

Сергей СТЕРНЕНКО, екс-руководитель одесского отделения "Правого сектора", написал из тюрьмы. Письмо обнародовал 20 марта вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. 23 февраля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества за якобы причастность к наркоторговле и похищении человека.

  Сергей Стерненко в Приморском суде Одессы, 23 февраля 2021 года Фото: hromadske
Сергей Стерненко в Приморском суде Одессы, 23 февраля 2021 года Фото: hromadske

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Войны заставляют нас действовать в режиме модерна. Обычный человек в чрезвычайных обстоятельствах - вот что символизируют фрески на стенах Офиса президента. Те, кто уничтожают политику в стране, должны быть готовы к тому, что власть перейдет в руки улицы. Это ваша ответственность, господа фарисеи.

Они увидели надписи на стенах, но в упор не видят заказных дел.

Им не нравится разрушение фасада госучреждения, а как насчет разрушения государства?

Лариса ВОЛОШИНА, психолог, прокомментировала надписи на фасаде здания Офиса президента во время акции "Не слышишь? Увидишь" 20 марта

  Фото: Екатерина Коба
Фото: Екатерина Коба

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Сумашедших водителей не испугает никакой штраф, потому что знают, что смогут избежать ответственности. Стоит ожидать обратного эффекта.

Люди станут агрессивно реагировать на полицию, привлекать адвокатов


Вячеслав КОНОВАЛОВ, эксперт общественной компании "Евро-патруль", прокомментировал закон о повышении штрафов для водителей. Вступили в силу 17 марта.

 

Отношения США и России - на нуле. Сотрудничество де-факто свернуто. Россия скатилась к авторитарному персональному управлению. Все вернулось в матрицу, существовавшую веками.

Это состояние имперского общества. Революция в России - это как высадка инопланетян на Землю.

Дмитрий НЕКРАСОВ, экономист и предприниматель

  фото Reuters
фото Reuters

Дорогие братья и сестры, украинцы. Обращаюсь к вам давнем и достойном языке,

который долго преследовали и уничтожали. Однако не уничтожили"

Гитанас НАУСЕДА, президент Литвы выступил в Верховной Раде 18 марта на украинском языке

  Фото: сайт президента Украины
Фото: сайт президента Украины

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Дата
21
марта

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