"Если в Украине власть тебя преследует - ты точно делаешь правильно". Неделя в цитатах

Если в Украине власть тебя преследует - ты точно делаешь правильно.

Сергей СТЕРНЕНКО, екс-руководитель одесского отделения "Правого сектора", написал из тюрьмы. Письмо обнародовал 20 марта вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. 23 февраля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества за якобы причастность к наркоторговле и похищении человека.

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Войны заставляют нас действовать в режиме модерна. Обычный человек в чрезвычайных обстоятельствах - вот что символизируют фрески на стенах Офиса президента. Те, кто уничтожают политику в стране, должны быть готовы к тому, что власть перейдет в руки улицы. Это ваша ответственность, господа фарисеи.

Они увидели надписи на стенах, но в упор не видят заказных дел.

Им не нравится разрушение фасада госучреждения, а как насчет разрушения государства?