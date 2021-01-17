"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг

Мелинда Гаринг, аналитик, политолог, заместитель директора "Евразийского центра" в Аtlantic Council. Работает в наблюдательном совете американской неправительственной организации в Киеве Right to Protection. Пишет о событиях в Восточной Европе для The Washington Post, Foreign Affairs, Foreign Policy, Newsweek, The Kyiv Post.

- Киев будет получать внимание от Вашингтона, на которое заслуживает. Не будут закрывать глаза на аферы украинской элиты. В команде украинского президента ошибаются, если надеются легко убедить американцев выделять средства, - говорит в интервью "Країні" политолог Мелинда Гаринг, заместитель директора "Евразийского центра" в Аtlantic Council.

Каковы сейчас американо-украинские отношения?

- Не слишком хорошие. Киев невольно втянули в дело об импичменте президента Трампа, фирмы Burisma и Байдена-младшего. У страны плохая репутация среди американцев. Считают опасным местом, полным коррупции и преследований. К сожалению, до сих пор у многих ассоциируется с Россией. Нужны профессионалы в украинском посольстве в США и качественный диалог с украинскими сторонниками в Америке. У Владимира Зеленского много работы, чтобы наладить продуктивные отношения с командой Джо Байдена, получить для Украины выгоды. Один из крупнейших вызовов - завоевать доверие.

Кажется, Зеленский не слишком любит Запад. У него постсоветская ментальность. Поэтому трудно перейти на более высокий уровень и стать искренним партнером. К тому же не любит, когда поучают. Не нравится, что МВФ выдвигает требования относительно реформ.

Каков будет диалог команды Байдена с Киевом?

- Быстрее будут реагировать на важные события в Украине или Восточной Европе. В ней будут эксперты, разбирающиеся в украинских вопросах, могут связаться с людьми из команды Зеленского. Знают украинские элиты. К примеру, кто такой руководитель Офиса президента Андрей Ермак и что на него влияет Москва. Побуждать Киев изменить некоторых скомпрометированных игроков. Говорить вежливо, но прямо. Готовы говорить правду без прикрас. До сих пор во время разговоров с Зеленским не учитывали его психологии. Он пришел к власти не обогатиться. Был успешен, богат, известен. Его любили, смеялись над его шутками. Зеленский хочет попасть в историю как выдающийся деятель. Его вынесло на вершину политики случайно. Взялся за дело, чтобы удовлетворить эго. Как и многие в истории. Я посоветовала бы людям из администрации Байдена сказать: "Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником, который мог, но ничего не сделал для страны".

Полный текст интервью с Мелиндой Гаринг читайте в журнале "Країна"