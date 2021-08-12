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пятница, 13 августа 2021 06:30

Если сегодня ветрено, то зима придет снежной - главные приметы 13 августа

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Если сегодня ветрено, то зима придет снежной - главные приметы 13 августа
13 августа из репы делали начинку для пирогов, варили кашу, настаивали квас. Фото: pixabay.com

13 августа день Евдокима. В народе отмечают заговенье Евдокима перед Успенским постом.

Этот пост не считался голодным, потому что он приходился на лето, и выбор блюд, которые можно есть, радовал разнообразием. Люди в этот день ели хлеб, свежие овощи, плоды и ягоды. Особой популярностью пользовалась репа - свежая, вяленая, пареная. Из нее делали начинку для пирогов, варили кашу, настаивали квас.

Говорили, что на Евдокима нужно было обязательно заговорить борону - провести специальный обряд, чтобы во время работы в поле не ломались зубы. "Если не заговоришь борону - не угодишь лошади", "Конь с места не тронется, пока мужик над бороной не склонится", - говорили в народе.

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Народные приметы 13 августа

Сильный ветер на Евдокима - зима будет снежной.

Туман утром быстро рассеивается - к ясной погоде.

Паутина летает - жаркие дни продлятся еще долго.

Густой туман над лесом - к богатому урожаю грибов.

В ночь на 13 августа снятся вещие сны, которые могут осуществиться на девятый день.

13 августа православная церковь отмечает праздник в честь праведного Евдокима Каппадокиянина. Его почитают как одного из покровителей и молитвенников пред Богом семейного очага. Покровитель родился в Каппадокии и жил в IX в в царствование императора Феофила. Он был сыном благочестивых христиан Василия и Евдокии. Свою жизнь Евдоким присвятил в угоду Богу и помощь ближним.

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