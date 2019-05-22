Если парламент не выполнит "домашнюю работу", Украина не получит транш МВФ

Миссия должна оценить реформы, которые правительство должно было провести в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, МВФ требовало от Украины установить цену газа для населения на уровне импортной, провести реформу банковского сектора, уменьшить размер дефицита госбюджета. Кроме того, среди требований было введение уголовной ответственности за незаконное обогащение. Конституционный суд отменил его 26 февраля. Фото: Obozrevatel

Если бы не было отставки правительства и досрочных выборов в Верховную Раду, мы бы все равно не получили транш МВФ. Не выполнили ряд важных обязательств.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Самое главное - криминальное наказание за незаконное обогащение. МВФ также хочет подождать, чтобы лучше понять нашего нового президента, его позицию относительно Приватбанка.

Сомневаюсь, что даже под давлением Международного валютного фонда наши парламентарии проголосуют за то, что от них требуют. Они сейчас больше заняты своими внутренними проблемами", - считает эксперт.

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По его словам, мы сможем безболезненно пережить отсрочку транша до конца осени.

"Есть определенный запас золотовалютных резервов, с помощью которых продержимся. Однако это краткосрочная перспектива. Очень важно, чтобы парламент выполнил "домашнюю работу" и ввел реформы, которые требует МВФ. Наша экономическая стабильность зависит от сотрудничества с ним", - добавляет Сергей Фурса.

В Украине 21 мая на 2 недели прибыла миссия Международного валютного фонда. По итогам ее работы МВФ решит, получит ли наше государство транш в размере $1,3 млрд. Это может произойти в конце весны или в начале лета.