Если контролируешь "Слугу народа", то контролируешь страну - Павел Кухта

Программный директор партии "Голос" Павел Кухта: Мы готовы сотрудничать с любыми демократическими силами Фото: Тарас Подолян

Электоральные настроения украинцев свидетельствуют о запросе на новое.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал программный директор партии "Голос" Павел Кухта.

"Мы не знаем, кто в списках "Слуги народа". И даже если состав будет достаточно качественным, есть опасность однопартийной системы в стране. Один президент, связанная с ним партия - это определенная узурпация власти. Будет существовать соблазн для олигархов запихнуть туда своих людей. Перекупить тех, кто уже в ней. Потому что если контролируешь "Слугу народа", то контролируешь страну. "Голос" намерен сбалансировать "Слугу народа" в парламенте. Электоральные настроения украинцев свидетельствуют о запросе на новое. Мы готовы сотрудничать с любыми демократическими силами, которые будут готовы менять страну ", - сказал он.

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Эксперт считает худшим выбором для украинцев станет оппозиционная платформа "За жизнь"

"Если выберут качественно новый парламент, то он сформирует профессиональное, независимое от олигархов правительство. Худшее, что может быть - Оппозиционная платформа "За жизнь". Это олигархическая пророссийская партия. Она имеет небольшой процент голосов, просто они консолидированы вокруг нее. И это часть общества, которая больше любит Россию, чем Украину. Это может измениться со временем, потому что раньше таких людей было больше. Нечего ожидать, если людям постоянно пытаются промыть мозги. Если систематически искажать картинку, то и их представления будут такими же ", - говорит Кухта.

Полное интервью Павла Кухты читайте в свежем номере журнала "Країна".