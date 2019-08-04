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воскресенье, 04 августа 2019 22:35

Еще одна страна отменила визы для украинских граждан

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Еще одна страна отменила визы для украинских граждан
Шри-Ланка отменили визы для украинцев. Фото: Главред

Украинцам теперь не нужна виза, чтобы отдохнуть на Шри-Ланке.

"Безвизовый режим будет длиться 6 месяцев, его цель привлечь на остров как можно больше туристов. Путешественникам, не оформившим бесплатную визу заранее, выдадут ее на специальной стойке в международном аэропорту Коломбо", - заявил министр туризма Шри-Ланки Джона Амаратунга, сообщает Политека.

Продление визы на срок более 30 дней будет платным, но экономить 35$ изначально тем, кто намеревается недолго посетить экзотическую страну – все же удастся.

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Правительство Шри-Ланки приняло решение об отмене визы, так как сейчас уменьшилось количество туристов. Это связано с терактами, которые произошли 21 апреля. Почти одновременно произошли взрывы в католических церквях городов Коччикаде, Негомбо и Баттикалоа, а также в трех отелях столицы страны Коломбо. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ. По официальным данным, тогда жертвами стали более 250 человек

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Дата
04
августа

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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