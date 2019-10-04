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пятница, 04 октября 2019 01:44

Еще одна страна будет принимать украинцев без виз

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Еще одна страна будет принимать украинцев без виз
Украина получила безвиз еще одной страной. Фото: 5 канал

Правительство Северной Македонии одобрило проект закона о ратификации соглашения с Украиной об отмене визового режима.

Законопроект предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без необходимости в оформлении визы при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение периода в 180 дней, сообщает РБК-Украина.

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21 августа Кабинет министров Украины одобрил введение безвизового режима с Северной Македонией. Само соглашение было подписано в начале июля.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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