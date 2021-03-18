Еще одна область усиливает карантин

В Львовские области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом приняли решение ввести более жесткие карантинные ограничения от 19 до 29 марта.
"Усиление карантина неотвратимо. Эпидситуация сегодня близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем руководителям органов местного самоуправления установить на административных территориях дополнительные ограничения", - сказал первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.
Ограничительные меры, о которых идет речь, запрещают:
• работать барам, ресторанам, кафе, кроме доставки заказов и заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах;
• работу торгово-развлекательных центров и других заведений развлекательной деятельности;
• работать учреждениям в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:
- тех, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленных в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;
- которые осуществляют адресную доставку заказов;
- которые предоставляют финансовые услуги, инкассаторов, операторов почтовой связи, а также медицинской, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов без зон питания, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления , парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
- выполнение работ по сбору и заготовке отходов;
- предоставление телекоммуникационных услуг по предварительной записи;
• работу учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, компаний с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа посторонних людей к месту съемки - съемочной площадки;
• работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов для простых посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;
• проводить все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей;
• работу заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11:00 до 6:00 следующих суток, кроме питания в гостиничном номере по заказу клиентов;
• деятельность непродовольственных рынков.
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Параллельно усилению карантина заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко подписал распоряжение об увеличении количества койко-мест в опорных медицинских учреждениях.
18 марта в Украине сократили оранжевую зону карантина. 12 регионов отнесены к оранжевому уровню эпидопасности. Вчера их было 17. В красной зоне все еще находятся 4 области: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая.
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