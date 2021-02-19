Еще одна депутат заразилась Covid-19

С начала пандемии Covid-19 переболели многие депутаты. Фото: УНИАН

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Ніна Южаніна захворіла Covid-19.

Про своє захворювання нардеп розповіла в коментарях під дописом у Фейсбук однопартійки Ірини Геращенко.

"Не дочекалася вакцини і я. Хоча більше року трималася. Всі ми розуміли, що треба виконувати свої функції, як і переважна більшість громадян І я іх виконувала, працюючи з великою-великою кількістю людей", написала Южаніна.

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У жовтні спікер парламенту Дмитро Разумков повідомляв, що з початку пандемії Covid-19 вже перехворіли понад 60 народних депутатів. Зокрема, лідер партії "Слуга народу" і перший заступник фракції Олександр Корнієнко, глава партії "Голос" Кіра Рудик, п'ятий президент і нардеп від "Євросолідарності" Петро Порошенко, нардеп від "Слуги народу" і чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, нардепка Яна Зінкевич, нардеп від "Слуги народу" Артем Культенко та інші.