Еще один город усиливает карантин: траспорт будет работать только в часы пик

Николаев тоже усиливает карантин. Фото: РБК

В Николаеве решили усилить карантин, в частности – общественный транспорт будет работать только по спецпропускам в часы пик (с 6:30 по 09:00 и с 16:30 по 19:00).

"Мы вынуждены внедрить фактически с субботы, 3 апреля, проезд в транспорте с 6:30 до 9:00, а также с 16:30 и до 19:00. В остальное время весь транспорт курсировать не будет. Маршруткам и нашему общественному транспорту будет запрещено ездить. Даже люди, у которых есть пропуска, не смогут передвигаться", – сказал городской глава Александр Сенкевич в Facebook.

Школы после каникул переведут на дистанционное обучение, детсады будут работать, но принимать будут только детей работающих родителей.

"Мы хотим, чтобы количество детей, которые учатся в садах, уменьшилась где-то до 25%. Сейчас оно составляет 50%", – пояснил мэр пункт о работе детских садов.

В городе превышен эпидпорог почти на 20%. Уровень госпитализации в Николаеве составляет более 108 человек на 100 тысяч населения (норма – до 60).

Загруженность больничных коек с кислородом также превышает норму – этот показатель составляет почти 70% при норме до 65%.

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С 5 по 16 апреля в столице запрещены плановые госпитализации в государственных и коммунальных медицинских учреждениях, кроме оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным, онкобольным и в случае угрозы жизни.