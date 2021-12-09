Еще 86 женщин прошли обучение в школе женского лидерства Ferrexpo

Школа Fe_Munity Ferrexpo была открыта в 2020 году. Фото: ferrexpo.com

В компании Ferrexpo завершили второй курс обучения корпоративной женской лидерской платформы Fe_munity для сотрудниц среднего звена.

На протяжении четырех месяцев 86 сотрудниц компании Ferrexpo обучались умению договариваться, управлять конфликтами, переменами, финансами, временем, репутацией и сетью контактов.

В архитектуре проекта заложено также повышение уровня уверенности в себе ("демонтаж стеклянных потолков"), желания и умения реализовываться профессионально, не теряя контроля над балансом работа - жизнь.

Преподавателями курса стали топовые спикеры и коучи: Ваче Давтян - основатель и владелец компании "Промкабель-Электрика", сети "ПанЭлектро", LeaderWay; Даниил Ваховский - управляющий партнер агентства Havas PR Kyiv; Елена Юзькова - генеральный директор компании "Эпоха Интернационального Образования"; ​​Иветта Деликатная и Елена Лобова - партнеры тренинг-проекта Old School; Дина Немировчи - глава SalesCapital AG Ukraine; ​​Марина Романенко - практикующий психолог, сертифицированный международный коуч, основатель Академии профессионального родительства.

"Школа Fe_Munity Ferrexpo была открыта в 2020 году и мы продолжаем реализовывать наши цели по достижению гендерного баланса компании. На сегодня более 160 наших сотрудниц уже получили знания, вдохновение и мотивацию для своего личностного и профессионального развития. Мы отмечаем однозначный успех нашей инициативы и это подтверждается достижениями наших выпускниц. В 2022-м Ferrexpo планирует расширить масштабы нашей образовательной платформы для женщин всей Украины. В нашей стране много талантливых женщин, которые работают в различных сферах, и с должной поддержкой это мощная сила для развития экономики Украины", - заявил первый заместитель главы правления ЧАО "Полтавский ГОК", амбассадор по гендерным вопросам в Ferrexpo Дмитрий Спатарь.

Ирина Рубис, соавтор концепции и куратор Fe_munity, соосновательница Biasless: "Fe_Munity уже второй раз заканчивается написанием выпускной работы с постановкой очень четких и измеримых во времени KPI. А публичная защита этих работ показала нам, что мыслить выпускницы стали выше и шире, и трансформация произошла не только профессиональная, но и личностная. Неожиданным стал эффект взращивания по меньшей мере 10 потенциальных активисток-промоутеров гендерного равенства в компании и городе. Также нам удалось ввести участниц проекта в образовательную жажду: львиная доля выпускниц решила присоединиться к скоро стартующему образовательному проекту "Школа инклюзивности Ferrexpo".

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Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. компания произвела 11,2 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.