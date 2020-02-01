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суббота, 01 февраля 2020 11:44

Еще 10 каналов решили заблокировать сигнал

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Еще 10 каналов решили заблокировать сигнал
С 28 января украинские телеканалы начали блокировать свой спутниковый сигнал. ФОТО: poltava.to

Еще 10 украинских телеканалов могут стать платными. Для этого собираются закодировать свой спутниковый сигнал.

Речь о каналы - MusicBox, Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука", "Фауна", "Кус-кус", "36.6", "Дача" и "Эпоха", сообщает Телекритика.

Генеральный продюсер MusicBox Сергей Кобель подтвердил, что канал закодирует сигнал с 1 марта. В то же время представители Xsport еще не сообщают, когда именно заблокируют свой бесплатный показ по антеннам-спутникам. Однако само решение уже принято.

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Аналогичная ситуация и с другими телеканалами. Там подтверждают решение о блокировании сигнала.

С 28 января в Украине свой спутниковый сигнал заблокировали 24 отечественных телеканалы. Среди них 1 + 1, СТБ, Интер, Новый канал, ТРК Украина, ICTV, 2 + 2.
Спутниковый сигнал телеканалов предназначен для провайдеров телевизионных услуг. Те должны его получать и предлагать просмотр программ людям за ежемесячную плату и часть заработка перечислять телекомпаниям. Но, в Украине сигнал могли ловить спутниковые тарелки. Это позволяло людям безоплатно смотреть украинское телевидение. Наш сигнал получали владельцы тарелок в европейских странах. Это - нарушение законов Евросоюза.

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01
февраля

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