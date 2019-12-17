"ЕС" инициировала создание комиссии по расследованию дела Шеремета

Ирина Фриз, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность". Фото: eurosolidarity.org

Создание Временной следственной комиссии для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства журналиста Павла Шеремета не позволит допустить признание "виновных" в этом деле по политическим решениям. Об этом написала депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз на своей странице в социальной сети Facebook, передает пресс-служба партии.

Она отметила, что "Европейская Солидарность" инициировала создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства журналиста Павла Шеремета.

"После создания ВСК мы выполним свою прямую обязанность народных избранников и сделаем все возможное, чтобы не допустить назначения виновных по политическим решениям", - подчеркнула Ирина Фриз.

Она напомнила, что 13 декабря было совершено арест трех общественных активистов, волонтеров и защитников Украины: Яны Дугар - волонтера, военного медика и младшего сержанта 25-й воздушно-десантной бригады, участницы ООС; Юлии Кузьменко - известного детского кардиохирурга, волонтера, общественного деятеля и участницы ООС; Андрея Антоненко - музыканта, сержанта ВСУ, участника ООС.

"Очевидно в этом деле есть тотальное нивелирование процессуальных норм, несанкционированное проведение следственных действий в разрез предписаниям КПК, определенная манипуляция доказательствами со стороны обвинения и нарушение принципа презумпции невиновности, гарантированного ст. 62-63 Конституции Украины, ст. 17 УПК Украины, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - отметила депутат.

Ирина Фриз также добавила, что есть ряд сопутствующих вопросов, которые даже после эфиров и презентации в ходе совместного с Зеленским брифинга, остаются без ответа: почему следователи и суд игнорируют доводы адвокатов? Почему судьей по делу был назначен тот самый одиозный судья Вовк, которого ВРУ в 2015 лишала неприкосновенности, а ВККС отстраняла от должности? Почему дело стало активно продвигаться именно сейчас: в условиях угрозы федерализации и политического давления со стороны России? Почему президент Украины присутствовал на брифинге, где силовики отчитались о якобы "раскрытом" деле Шеремета?

По ее словам, к полномочиям президента Украины явно не входит "уважать своим присутствием" отчетности о работе правоохранительных органов. По мнению Ирины Фриз, это может свидетельствовать только об очередном давление на ход расследования и будущий суд.

"К сожалению, совершения противоправного давления на ветеранское и волонтерское движение Украины стало уже характерной чертой 2019 и ярким эхом "режима Януковича", - добавила она.

"Хочется верить, что господин Зеленский и "команда", которая ведет расследование, осознают личную ответственность, когда называют имена подозреваемых, и тем более отправляют их под суд "без суда и следствия" - простите за тавтологию, иначе никак", - резюмировала представитель "Европейской Солидарности".





