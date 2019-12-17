"ЕС" инициировала создание комиссии по расследованию дела Шеремета

 
Ексклюзивы
1/5
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2430
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 468
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2457
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 261
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1098
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 540
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2943
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11484
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2232
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5238
Фото
Все фото
4
26
4
5
6
В Киевском метро произошел коллапс
В Киевском метро произошел коллапс
&quot;Все сбылось - она купила жилье. А я нагадала мужа&quot; - как украинцы проводят вечерницы
"Все сбылось - она купила жилье. А я нагадала мужа" - как украинцы проводят вечерницы
Погодная аномалия: на Киевщине пробиваются ростки тюльпанов
Погодная аномалия: на Киевщине пробиваются ростки тюльпанов
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Видео
Все видео
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
YUNA 2020: объявили главных претендентов
YUNA 2020: объявили главных претендентов
Гонтареву снова высмеяли в "Квартале"
Гонтареву снова высмеяли в "Квартале"
Меркель приглашает в Германию трудовых мигрантов
Меркель приглашает в Германию трудовых мигрантов
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 405
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1098
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2583
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11088
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2799
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 549
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
вторник, 17 декабря 2019 19:25

"ЕС" инициировала создание комиссии по расследованию дела Шеремета

1 Комментировать

  Ирина Фриз, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность". Фото: eurosolidarity.org
Ирина Фриз, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность". Фото: eurosolidarity.org

Создание Временной следственной комиссии для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства журналиста Павла Шеремета не позволит допустить признание "виновных" в этом деле по политическим решениям. Об этом написала депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз на своей странице в социальной сети Facebook, передает пресс-служба партии.

Она отметила, что "Европейская Солидарность" инициировала создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства журналиста Павла Шеремета.

"После создания ВСК мы выполним свою прямую обязанность народных избранников и сделаем все возможное, чтобы не допустить назначения виновных по политическим решениям", - подчеркнула Ирина Фриз.

Она напомнила, что 13 декабря было совершено арест трех общественных активистов, волонтеров и защитников Украины: Яны Дугар - волонтера, военного медика и младшего сержанта 25-й воздушно-десантной бригады, участницы ООС; Юлии Кузьменко - известного детского кардиохирурга, волонтера, общественного деятеля и участницы ООС; Андрея Антоненко - музыканта, сержанта ВСУ, участника ООС.

"Очевидно в этом деле есть тотальное нивелирование процессуальных норм, несанкционированное проведение следственных действий в разрез предписаниям КПК, определенная манипуляция доказательствами со стороны обвинения и нарушение принципа презумпции невиновности, гарантированного ст. 62-63 Конституции Украины, ст. 17 УПК Украины, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - отметила депутат.

Ирина Фриз также добавила, что есть ряд сопутствующих вопросов, которые даже после эфиров и презентации в ходе совместного с Зеленским брифинга, остаются без ответа: почему следователи и суд игнорируют доводы адвокатов? Почему судьей по делу был назначен тот самый одиозный судья Вовк, которого ВРУ в 2015 лишала неприкосновенности, а ВККС отстраняла от должности? Почему дело стало активно продвигаться именно сейчас: в условиях угрозы федерализации и политического давления со стороны России? Почему президент Украины присутствовал на брифинге, где силовики отчитались о якобы "раскрытом" деле Шеремета?

По ее словам, к полномочиям президента Украины явно не входит "уважать своим присутствием" отчетности о работе правоохранительных органов. По мнению Ирины Фриз, это может свидетельствовать только об очередном давление на ход расследования и будущий суд.

"К сожалению, совершения противоправного давления на ветеранское и волонтерское движение Украины стало уже характерной чертой 2019 и ярким эхом "режима Януковича", - добавила она.

"Хочется верить, что господин Зеленский и "команда", которая ведет расследование, осознают личную ответственность, когда называют имена подозреваемых, и тем более отправляют их под суд "без суда и следствия" - простите за тавтологию, иначе никак", - резюмировала представитель "Европейской Солидарности".



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"ЕС" инициировала создание комиссии по расследованию дела Шеремета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Сегодня Варвары: для чего лепят вареники с перцем

Самое читаемое
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
7
 Просмотров: 28369
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 13906
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
23
 1 Просмотров: 11358
Объяснили, что будет с долларом до конца недели
Объяснили, что будет с долларом до конца недели Просмотров: 8667
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
22
 Просмотров: 8631
Общество
Военные рассказали об активности боевиков на Донбассе
Военные рассказали об активности боевиков на Донбассе
"В Украине продолжается война на два фронта" - Валерий Пекар
"В Украине продолжается война на два фронта" - Валерий Пекар
 Просмотров: 9
Генерал Марченко вышел из СИЗО
Генерал Марченко вышел из СИЗО Просмотров: 63
STEM is FEM мотивировал школьниц идти в IT
STEM is FEM мотивировал школьниц идти в IT Просмотров: 90
Украина выплатит $12 млн иностранной компании
Украина выплатит $12 млн иностранной компании Просмотров: 324
Больше всего комментируют
5
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
3
Фанаты сорвали матч второй лиги Испании, оскорбляя украинского форварда Зозулю
2
Экс-арбитр ФИФА проанализировал скандальный арбитраж в матче украинского чемпионата
2
"Слуга народа" гулял с олигархами в ресторане
2
Зеленский подал в Раду неотложные изменения в Конституцию
Голосов: 47645
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua