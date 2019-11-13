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среда, 13 ноября 2019 20:06

"ЕС" готовит "антимонопольный" пакет поправок к законопроекту о рынке земли

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&quot;ЕС&quot; готовит &quot;антимонопольный&quot; пакет поправок к законопроекту о рынке земли
В "ЕС" предложили поправки к законопроекту о рынке земли. Фото: Fakty.com

В партии "Европейская солидарность" заявили, что приоритетом при создании украинского рынка земли должна быть защита интересов миллионов сельхозпроизводителей и защита национальных интересов Украины.

В "ЕС" отмечают, что принятый в первом чтении проект закона о рынке земли несет в себе существенные угрозы касающиеся концентрации земельных ресурсов в одних руках, а также теневой продажи украинской земли российскому капиталу. Поэтому партия предлагает "антимонопольный" пакет поправок, передает пресс-служба политсилы.

"Европейская Солидарность" будет настаивать на учете во время второго чтения закона следующих предложений:

1. Защита украинцев-собственников земли. Установление минимальной цены сельскохозяйственной земли - на уровне не ниже, чем эквиваленту 2-3 тысячи долларов за гектар (в зависимости от качества и расположения участка).

2. Защита интересов общества. Установление высокого регистрационного сбора с купли-продажи земли, который будет поступать именно в бюджет общины.

3. Защита украинской земли. Предвидения механизма изъятия земли у собственника в случае преступно халатного отношения к ней.

4. Ограничение возможности концентрации земель в одних руках олигархами и иностранцами.

5. Введение механизма тщательной проверки происхождения средств, за которые покупается сельскохозяйственная земля.

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В партии подчеркнули, что поддержат законопроект во втором чтении в случае учета этих поправок.

Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52.

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