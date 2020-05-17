Эрмитаж, русские музеи и научные учреждения отныне под санкциями

Санкции вводятся сроком на 3 года Фото: facebook.com/president.gov.ua/

Президент Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Эрмитажа, Русского географического общества, российских музеев, университетов и научных учреждений.

Под санкции, в частности, попали Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Алесандра Пушкина и Московский государственный университет, а также: Государственное научное бюджетное учреждение "Академия наук Республики Татарстан"; Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество"; Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж"; Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина", говорится в указе, подписанном главой государства, о введении в действие соответствующего решения СНБО.

Весь перечень есть в приложении к приказу.

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К организациям будут применять ограничительные меры: блокировку активов; предотвращения вывода капитала за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий, в том числе разрешений на пользование недрами; прекращение культурных обменов и научного сотрудничества; аннулирование официальных визитов и переговоров.

Украинское государство сняло санкции с итальянской актрисы и консервативного политика Алессандры Муссолини. На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликовали указ о введении новых и отмене действующих санкций. Их утвердило соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.