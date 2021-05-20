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четверг, 20 мая 2021 01:49

Ермак хотел встретиться с конгрессменами США в обход МИД - СМИ

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Ряд конгрессменов США получили запрос на встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком и анонс его визита в США с 16 по 20 мая.

Организацией встреч руководителя Офиса президента с конгрессменами занимался американский бизнесмен украинского происхождения Игорь Пастернак. 4 мая из его офиса ряду конгрессменов было разослано письмо с анонсом визита и запросом на встречу, сообщает "Радио Свобода".

Письмо "Радио Свобода" получило в Вашингтоне от работника офиса одного из конгрессменов, который отклонил предложение встречи, поскольку "в первую очередь потому, что запрос пришел не от посольства Украины". Посольство, в свою очередь, ничего о письме не знало.

В письме говорится, что визит запланирован на 16-20 мая, а в делегации примут участие два высокопоставленных - Андрей Ермак и Алексей Резников, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В письме конгрессменам Ермака представили как "второе наиболее влиятельное лицо в Украине после президента".

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Официальная цель визита такова: "Делегация хочет выразить благодарность высокого уровня членам Конгресса США за ответ на российскую агрессию. Делегация приезжает в США с целью налаживания новых, стратегических и предсказуемых отношений с Конгрессом США".

 

Также, согласно документу, делегация имела цель "проинформировать руководство Конгресса о состоянии дел в Украине и за ее пределами".

В комментарии Ермак заявил, что ему об этом ничего не известно, и визит на эти даты не планировал.

Пастернак подтвердил, что отправлял имейлы о возможности встречи с Ермаком и Резниковым. Он охарактеризовал их как "двух наиболее осведомленных украинских политиков". Пастернак сообщил, что накануне отправки писем разговаривал с вице-премьером на тему российской агрессии, признал его мысли очень важны и подумал, что украинский чиновник должен поделиться ими с членами Конгресса.

При этом Пастернак сказал: "Я не уверен, планировали они вообще приехать в Соединенные Штаты".

Резников рассказал, что недавно общался с Пастернаком и обсуждал с ним важность поддержки Украины со стороны США и других западных стран. Но он сообщил, что это была идея бизнесмена, чтобы вице-премьер поделился мыслями относительно важности поддержки США с членами Конгресса США, но дальнейшие действия Пастернака не знал и не согласовывал с ним.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что "Ермак - это зло". "У Ермака есть своя система ценностей, которая заключается в том, что нам нужно смотреть на север и на восток, а не на запад", - сказал Рябошапка.

Рябошапка также заявил, что "Ермак - это человек, для которого Москва ближе, чем Вашингтон". Именно Ермак через юриста Джулиани вел переговоры с командой Дональда Трампа, он пытался убедить Зеленского, чтобы Украина поддержала Трампа в борьбе с Джо Байденом.

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