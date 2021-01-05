епрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава

В Украине изменились алгоритмы оказания экстренной медицинской помощи. Вступило в силу постановление Кабмина от 16 декабря.

Концептуально изменились две составляющие, рассказал Gazeta.ua руководитель экспертного отдела по экстренной медицины Министерства здравоохранения Александр Данилюк.

Автор: nv.ua Руководитель экспертного отдела по экстренной медицины Министерства здравоохранения Александр Данилюк рассказал об изменении в алгоритмах работы системы экстренной медицинской помощи

– Во-первых, пациент уже не дискриминирован по месту жительства в селе или в городе. До конца прошлого года город имел привилегию. Для экстренных случаев время доезда "скорой" там составляло 10 минут. А в селе должны были доезжать за 20. Эти рамки сняли. Жители городов и сел должны получать помощь как можно быстрее. Во-вторых, неотложные состоянии разделили на две категории - критические и экстренные.

В первую категорию входят те состояния, которые здесь и сейчас угрожают жизни пациента – признаки клинической смерти, падения с высоты, ДТП и тому подобное. Есть норматив доезда – 10 минут. Сейчас это невозможно. Но к этому должны стремиться.

Вторая категория – экстренные вызовы: затрудненное дыхание, боль за грудиной, потеря сознания, судороги, рвота кровью, острая боль в животе, наружное кровотечение. Аппендицит, холецистит, острые хирургические патологии, инфаркт, инсульт, осложненный ковид. Если бригада приедет в течение 20 минут – жизни пациента ничего не угрожает, не наступят необратимые изменения в организме.

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Третья категория – неэкстренные. Это состояния, требующие осмотра медицинского работника, но без выезда бригады. Например, повышенная температура, признаки ОРВИ и не осложненного ковида, повышенное давление. Такие люди направляются к семейному врачу. В нерабочее время - в дежєурную больницу, которая оказывает специализированную помощь. Если эти две опции выполнить невозможно, то в течение суток отправится бригада. Если будет свободная от критических и экстренных выездов. Ранее на неэкстренные случаи отводили 1 час. Сейчас нагрузка возросла и у бригад нет физической возможности успевать за такое время.

Четвертая категория – непрофильные вызовы. Это уточнить по телефону, проконсультироваться касательно ближайшей больницы, уточнить о медицинских или социальных услугах. Вообще не нуждается в выезде медицинской бригады и консультации с глазу на глаз.

До недавнего времени разделения на критические и экстренные вызовы не было. Какие плюсы от него?

– Раньше все упомянутые случаи объединялись одним алгоритмом. Инфаркт, давление, или критическая кровотечение - все вызовы выполнялись в порядке обращений. Бригада могла поехать на аппендицит в то время, когда погибает пострадавший в ДТП. С изменением алгоритма имеем больше шансов вовремя оказать помощь людям в критическом состоянии.

Люди часто вызывают "скорую" по несерьезным причинам, или хотят, чтобы врач приехал и "послушал легкие". К таким пациентам выездов больше не будет?

– На такие жалобы должен реагировать семейный врач, с которым вы заключили декларацию. Если он не нравится, вы вправе перезаключить декларацию с другим. Как цивилизованная нация, мы должны привыкать к тому, что такие состояния не требуют вызова бригады экстренной помощи. Потому что они угрожают жизни пациентов, которым действительно нужна "скорая". В конце концов, выезды за незначительными жалобами - это очень дорого. Один вызов обходится в среднем в 2 тысячи гривен. Это – бензин, медикаменты, зарплата медиков.

Что делать пациенту, если вызвали "скорую", а она не приехала?

– Можно обратиться на горячую линию областного департамента здравоохранения. Если это не поможет решить вопрос, то на горячую линию Минздрава (по номеру 0800-505-201. – Gazeta.ua). Если вопрос по ковиду - есть отдельная горячая линия (телефон 0800-60-20-19. – Gazeta.ua).

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Однако надо понимать, что сейчас масштабы оказания медицинской помощи столь велики. что бригады не успевают. Я ежедневно получаю жалобы, что на повышенную температуру и ковид врачи ехали 3 часа. К сожалению, это из-за того, что нагрузка на систему значительно возросло. Пациенты с ковидом отнимают много времени – спецбригада долго надевает костюмы спецзащиты, обрабатывается авто, долго длится передача пациента в больницу. Сейчас, как никогда надо понимать, что все вопросы, которые может решить семейный врач – надо решать с ним.

Когда были пиковые нагрузки на систему оказания медицинской помощи?

– В ноябре. Тогда нельзя было позвонить на 103, потому что все диспетчеры были заняты, много болели. Сейчас мы на плато – уменьшение нагрузки практически нет. Поэтому прошу общество не перегружать систему. Кроме соблюдения дистанции и масочного режима также свяжитесь со своими семейными врачами и не обращайтесь на 103, если нет экстренных состояний.

Часто украинцы обращаются с непрофильными вопросами?

– Из совершенных за год 7 миллионов выездов – более 5 млн непрофильных. Они не завершались госпитализацией, потому пациенты этого не нуждались. Им просто нужна была консультация семейного врача. Это более 10 миллиардов гривен.

Изменение алгоритмов не потянет за собой сокращение медперсонала? Ведь количество работы уменьшится.

– Нет. У нас главный показатель не количество вызовов, а скорость доезда. Потому что часто отсчет идет на минуты. И теперь бригады между вызовами смогут тренироваться, отрабатывать практические навыки, читать дополнительную литературу, продолжать непрерывное профессиональное развитие, учиться в академии Национальной службы здоровья. Сейчас увеличили доступ туда в онлайн режиме. Это удобно – в любой момент врач может нажать паузу и поехать на вызов.

Как улучшить оказание экстренной помощи в сельской местности? Есть план действий?

– За средства госбюджета закупили 416 автомобилей. Их распределим по Украине. В течение 2 лет планируем полностью закрыть потребность в медицинском транспорте. Чтобы все эти ужасные старенькие авто отошли в прошлое и мы их вспоминали лишь как страшный сон.

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Второй компонент – электронная система, созданная в течение последних двух лет работы экстренной медицины. Внедрение проекта завершили в 2020 году. Центральные диспетчерские отслеживают движение автомобилей по GPS-координатам. На вызов отправляют ближайшую свободную бригаду. Это часто может быть не бригада, которая находится в этом же населенном пункте. Например, из населенного пункта А бригада везет пациента с инсультом в больницу населенного пункта Б. В это же время в пункте А есть пациент после ДТП. Теперь мы не ожидаем, пока бригада вернется из больницы. А отправляем бригаду, которая по навигации на онлайн-карте ближе всего к месту вызова. Это экономит время, ресурсы и дает больше шансов спасти жизнь пациента.

Сейчас диспетчеры руководствуются алгоритмом – вопросами, которые предлагает программа. Там есть варианты состояний. Но решение принимает человек. В течение ближайшего года утвердим алгоритм действий, когда программа будет принимать решение автоматически, защищая диспетчера от субъективных ошибок. В конце концов это улучшит качество экстренной медицинской помощи.

Делать тест на коронавирус советуют людям с симптомами ОРВИ. С любыми признаками гриппа следует обращаться к семейному врачу. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.