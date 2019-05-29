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среда, 29 мая 2019 17:08

Епифаний признал недействительными документы УПЦ КП

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Автор: unn.com.ua
  Глава ПЦУ, митрополит Епифаний издал указ, которым признал недействительными любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП
Глава ПЦУ, митрополит Епифаний издал указ, которым признал недействительными любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП

Глава ПЦУ, митрополит Епифаний издал указ, которым признал недействительными любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отрывок указа.

"...любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 года, являются недействительными и не подлежат исполнению в Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", - говорится в документе.

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Таким образом Епифаний объяснил, что сейчас фактически уже нет УПЦ КП, а Киевский патриархат лег в основу единой ПЦУ.

В пятницу, 24 мая, состоялся синод Православной церкви Украины.

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