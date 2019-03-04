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понедельник, 04 марта 2019 09:51

Епифаний о диалоге с Кириллом и Онуфрием: Невозможно и еще сложнее

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Епифаний о диалоге с Кириллом и Онуфрием: Невозможно и еще сложнее
Епифаний не хотел бы оказаться рядом с Кириллом. Фото: pravda.com.ua

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает нереальными переговоры с митрополитом Московского патриархата Онуфрием или с патриархом Русской православной церкви Кириллом.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Относительно диалога с Онуфрием Епифаний сказал: "Я считаю, что вести с ним переговоры - нереально. Это человек, который на 100% преданный интересам российской церкви и российского государства. Поэтому вести с ним переговоры об объединении очень сложно... Сейчас, если говорить о ведении диалога, то мы - автокефальная церковь, а они - структура Московского патриархата в Украине. Нам тогда надо, наверное, говорить о ведении диалога с РПЦ, а не с ее частью".

Вопрос о переговорах с Кириллом он назвал "еще сложнее".

"Каким образом вести диалог, если мы находимся в состоянии войны, если они не говорят теперь даже со Вселенским патриархом? А нас они же просто не признают пока... Даже не представляю, чтобы на вашем месте сидел патриарх Кирилл. И даже если честно, то и не хотел бы. Это человек, который благословляет то, что происходит на востоке Украины, где гибнут наши ребята", - сказал Епифаний.

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По состоянию на 1 марта к рядам Православной церкви Украины присоединились 402 приходские храмы и два кафедральные соборы бывшей УПЦ МП.

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Дата
04
марта

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