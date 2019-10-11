Епифаний назвал количество приходов, которые присоединились к ПЦУ

"Получив Томос ПЦУ стала одной из 15 поместных автокефальных Православных Церквей мира", - Епифаний

В Православной церкви Украины на сегодня насчитывается 7 тыс. приходов.

Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в Facebook.

По его словам, кроме приходов, в принадлежности к Церкви находится 47 епархий и 77 монастырей.

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"Из 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ, - 46 правящих, 8 викарных, 4 титулярных. Также 3 архиереи находится на покое", - добавил предстоятель ПЦУ.

"Не прошло и года, как Наша Церковь получила долгожданный Синодальный Патриарший Томос об автокефалии и стала одной из 15 поместных автокефальных Православных Церквей мира, выйдя таким образом на новый, без сомнения, эпохальный этап своего развития. Наша Церковь - открытая и современная Церковь, объединяющая всю Украину: с запада на восток, с юга на север", - отметил митрополит Епифаний.

5 января Вселенский патриарх подписал томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018-го. 6 января произошло историческое событие - предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию вручили томос. 15 декабря был проведен Объединительный собор. На нем после голосования Епифаний стал митрополитом Киевским и всея Украины. В свою очередь, митрополит УПЦ МП Онуфрий потерял свой статус. Сама же УПЦ МП по решению Верховной Рады должна быть переименована в РПЦ в Украине. После проведения Собора в разных регионах Украины начались переходы приходов с УПЦ МП к ПЦУ.