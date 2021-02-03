Эпидемия научила больше любить общение

Марьяна Савка уверена, что электронная книга не сможет победить бумажную. Фото: Тарас Подолян

Книжные фестивали переживут коронавирус. Ибо ничто не заменит живой разговор.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказала поэтесса и издатель Марьяна Савка.

"Они переживут коронавирус. Ничто не заменит живой разговор. Онлайн-фесты - это дети в интернатах, а живые - в семье. Разная энергия. Разная отдача", - сказала она.

"Недавно ездила в Киев лечить отца. Вроде не самый приятный повод. Но встречалась с друзьями, по которым соскучилась. Каждая - на вес золота. Это концентрированная удовольствие. Эпидемия научила больше любить мгновения общения. В мире, над которым царит дух коммерции, "стихи не нужны никому", писал Иван Драч", - добавила Савка.

Она также уверена в том, что электронная книга не сможет победить бумажную.

"Это как с объятиями. Бумажную книгу можно почувствовать. Это не только традиция и артефакт тысячелетнего человеческого опыта, но и потребность прикоснуться. Разве что-то заменит шелест перелистывания страницы? Это то, что создает атмосферу доверия читателя. Сюда же относится и оформление, и авторский стиль. Книга - это стоп-кадровое кино, которое оживает в воображении читателя. У каждого с разными актерами, мизансценами и музыкой", - сказала издатель.

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Полную версию беседы с Марьяны Савкой читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

По словам совладельца издательства "Наш формат" Антона Мартынова, период активного развития электронных книг начался 10 лет назад. Электронные издания в США и Великобритании заняли около четверти рынка, в странах Европы - 5-10% оборота всей отрасли.