Электронные сигареты нужно не запрещать, а разумно регулировать - New York Times

 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 567
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 891
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 9504
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1566
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 990
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 918
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6156
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2646
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
5
5
4
6
4
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии
В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии
Во Львове выпал первый снег
Во Львове выпал первый снег
Украинка рассказала об опыте обучения и жизни во Франции
Украинка рассказала об опыте обучения и жизни во Франции
В Украине появились потомки животных, которые вымерли 400 лет назад
В Украине появились потомки животных, которые вымерли 400 лет назад
Видео
Все видео
Показали трейлер патриотической украинской комедии "Наши котики"
Показали трейлер патриотической украинской комедии "Наши котики"
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6156
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2646
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2277
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1287
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1206
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 576
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
вторник, 26 ноября 2019 13:12

Электронные сигареты нужно не запрещать, а разумно регулировать - New York Times

  Комментировать
Электронные сигареты нужно не запрещать, а разумно регулировать - New York Times
На страницах New York Times разгорелась дискуссия о возможных запретах на электронные сигареты в отдельных штатах США. Фото: Ракурс

New York Times опубликовала статью, в которой проанализировала вероятные негативные результаты введения анонсированных ранее законодательных запретов на электронные сигареты (прежде всего, с вкусовыми добавками) в отдельных штатах и городах США – например, в Массачуссетсе и некоторых городах Калифорнии.

В частности, газета указала главный негатив запретов: они заставят курильщиков выбирать между традиционными сигаретами (которые остаются широко доступными, хотя они более опасны, чем электронные), и товарами для вейпинга черного рынка (недавнюю вспышку травм легких у вейперов связывают именно с товарами черного рынка).

Газета призвала регуляторные органы вместо запретов на электронные сигареты применять к ним такое же регулирование, как к обычным сигаретам.

На данный тезис отреагировали в компании "Филип Моррис Интернешнл". Генеральный директор компании Андре Каланцопулос обратился с письмом к New York Times, которое также было опубликовано на страницах газеты.

В целом разделяя предложенные New York Times аргументы и подходы, в "Филип Моррис Интернешнл" заявили, что к разным табачным изделиям необходим разный регуляторный и налоговый подход – в зависимости от уровня риска продукции.

"В сегодняшних дебатах мы забываем о 40 млн. американцев, которые курят. Лучшее, что они могут сделать – это бросить курить. Но реальность такова, что многие этого не сделают. Мы не можем игнорировать их и их право переключиться на менее вредные альтернативы по сравнению с курением обычных сигарет", – заявил генеральный директор "Филип Моррис Интернешнл" Андре Каланцопулос.

По его словам, использование технологий, таких как электронные сигареты и системы нагревания табака, - это огромный шанс для резкого снижения уровня курения.

"Из опыта других стран мы знаем, как переключить взрослых курильщиков на менее вредные альтернативы, при этом не вовлекая в вейпинг молодежь, которая не курит", – объясняет Андре Каланцопулос.

New York Times в своей публикации также упоминала позитивные примеры использования электронных сигарет для снижения уровня курения – в частности, опыт Великобритании.

Там удалось сделать электронные сигареты доступными именно для взрослых, которые не смогли бросить курить обычные сигареты. Показательно, что в Британии не возникло проблемы вейпинг-зависимости среди молодежи.

Эксперты связывают эти успехи с системой регулирования электронных сигарет в Великобритании. Там упаковка и реклама строго регулируются - запрещены яркие, красочные этикетки или рекламные кампании, ориентированные на подростков. И содержание никотина ограничено законами. В США, где нет таких ограничений, электронные сигареты часто содержат в два раза больше никотина, чем в Британии.

Гендиректор "Филип Моррис Интернешнл" Андре Каланцопулос призвал американских чиновников к "взвешенному диалогу, основанному на фактах, научных исследованиях и существующих регуляторных практиках, а не на эмоциях, страхе и распространении мифов". Именно такой диалог, а не запреты, сможет помочь радикально снизить курение в США и других странах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Электронные сигареты нужно не запрещать, а разумно регулировать - New York Times». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Украинских политиков подчинили Москве

Объявили военное положение

Минеральную воду на Кавказе открыли херсонские солдаты

В день Ивана Златоуста молятся о наказании взяточников

Самое читаемое
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 32599
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 28126
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 18279
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения Просмотров: 17091
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
23
 Просмотров: 15300
Общество
Сенцов в Европарламенте: Не верьте Путину, россияне обязательно обманут
Сенцов в Европарламенте: Не верьте Путину, россияне обязательно обманут Просмотров: 27
Кремль пытается давить на Нафтогаз через президента Зеленского - эксперт
Кремль пытается давить на Нафтогаз через президента Зеленского - эксперт
 Просмотров: 135
"Делайте то, что делали для меня" - Сенцов в Европарламенте напомнил о других политзаключенных
"Делайте то, что делали для меня" - Сенцов в Европарламенте напомнил о других политзаключенных Просмотров: 54
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 2034
После перекрытия дорог в Светловодске назвали день восстановления отопления
После перекрытия дорог в Светловодске назвали день восстановления отопления Просмотров: 81
Больше всего комментируют
12
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
3
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
Голосов: 47126
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua