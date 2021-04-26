Электронная икона, стихи и свечи. Жители Припяти встретили годовщину катастрофы на ЧАЭС - щемящие фото

На центральную площадь города Припять в ночь на 26 апреля съехались более 40 человек. Под дворцом культуры "Энергетик" устроили грандиозную художественную акцию Chornobyl.35 по случаю 35-й годовщины со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ Брошенные дома отстаивают "стражу". Вокруг все заросло кустами и травой.

Пустые здания с разбитыми окнами видны только в лунном свете. Вокруг них - заросли деревьев, кустов и опавшие ветки. Иногда слышно шуршание травы - пробегают животные.

За людьми наблюдают полицейские и нацгвардейцы. Запрещают покидать площадь. Ее загородили красной лентой.

- Я много лет путешествовал по миру, посетил около 80 стран, в том числе Антарктиду, Арктику. Всюду фотографировал природу, животных, - рассказывает 49-летний фотохудожник Денис Копылов. Он представляет проект "Чернобыль.Ковчег". - Однако никогда не бывал в Чернобыльской зоне. Однажды осуществил эту мечту и удивился: не увидел чупакабр, мутантов. Только заброшенные деревни, города и невероятной красоты природу.

На 11-ти фото художника видны огромные фотографии с изображением экзотических животных, которые автор привез в зону отчуждения и перефотографировал на фоне чернобыльских пейзажей. Кадры сделал на шести типах пленки, на два цифровых фотоаппарата и дрон. Всего в коллекции 20 снимков.

Привезти китов, леопардов, пингвинов, жирафов в зону отчуждения

- Природа Чернобыля - это бриллиант Украины. Захотел донести эту мысль всем, - объясняет художник. - Привезти китов, леопардов, пингвинов, жирафов нужно в зону отчуждения. Здесь должен быть национальный парк мирового масштаба.

Ведущая объявляет в микрофон про начало официальной части. На импровизированную сцену, которая устелена черной пленкой - выходят с речами официальные лица.

- Мы не можем сделать здесь свободный вход, потому что на территории опасно, много вредных веществ, полуразвалившиеся дома, - говорит первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения 48-летний Андрей Пляцко после выступления. - Хорошо, что сейчас информация открыта. В день трагедии мы мало что знали. Но я помню как 29 апреля мы играли на стадионе в школе, был сильный ветер. Никто ни о чем не говорил. Потом, конечно, страх был.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ "Эвтерпа" и PRIPYAT Pianos композитора Владимира Савина представили музыкально-поэтическую коллаборацию.

На сцену под разноцветным мигающим светом выходят молодые девушки из группы "Евтерпа". Одетые в футуристические костюмы из фольги. Эмоционально читают поэзию "чернобыльцев" и собственную. Звуки музыки резко отражаются от опустевших домов.

- Мы должны помнить урок, который получили тогда и исправлять ошибки, - говорит Архиепископ Полтавский и Кременчугский Православной церкви Украины Федор, 42 года. Проводит первое за долгие годы богослужение в Припяти вместе со служителями Михайловского Златоверхого собора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции

В 01:09 объявляют минуту молчания. После нее Архиепископ зажигает свечу. За ним в очередь становятся ликвидаторы, местные жители и их близкие, чтобы зажечь все 35 свечей. Каждая символизирует один год со дня трагедии.

В 01:23 все молча наблюдают за свечами - именно в это время взорвался четвертый энергоблок.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ Архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор первым зажигает свечу.

- Церковь осуждает советскую власть, ведь их действия в тот период были направлены против человека ради сохранения своего имиджа, - рассказывает Федор после службы. - В то время многие вещи делали ради гордыни. Это такая Вавилонская башня, которую строили люди, которые отрицали идею Бога. Исцелить грехи можно только благодаря вере. Человек - венец Божьего творения. Государство должно обеспечить ему защиту.

В окнах одного из самых высоких зданий города, на 16-м этаже загораются фонарики.

- Я с 2017 года это делаю. Сам придумал, - стучит зубами от холода 42-летний Юрий Ильин. - Поднимаюсь туда самостоятельно и зажигаю много светодиодов. Каждый год приезжаю из Москвы. Хотелось оживить дом, вроде, там до сих пор живут люди. Бывшие жители называют это чудом.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ 59-летняя Ирина Курта была вынуждена покинуть Чернобыль в 24 года. Сейчас живет в Черкассах.

- Было столько роз у нас, так красиво! Люди были счастливы и улыбающиеся, - делится жительница Припяти 59-летняя Ирина Курта. Женщина жалуется на здоровье и ходит опираясь на палку. - Это была обычная ночь. Мой муж рыбачил и видел взрыв. Он был ликвидатором. У нас была 3-месячная дочь, которая сейчас часто болеет. Жаль, что сегодня вспоминают только ликвидаторов, а у меня пенсия 1600 гривен.

- Я уехала после катастрофы, но 10 лет назад вернулась, - рассказывает ее седовласая подруга 59-летняя Надежда Кучерук. - Здесь мой дом, всегда тянуло сюда. Живу в частном доме, всего хватает. Кажется, даже лучше, чем в других городах. Каждый год все собираются на поминальные дни, вспоминают былые времена. Это традиция.

Я уехала после катастрофы, но 10 лет назад вернулась

На сцене презентуют первую в Украине диджитал-икону "Чернобыльский Спас". Огромное изображение появляется на экране. Ликвидаторы трагедии на ней приравниваются к лику святых.

Впервые в зоне отчуждения со дня аварии появляются актеры с театрализованным действом. Драму-реквием "Нация" по одноименной книге Марии Матиос исполняют артисты Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ Спектакль "Нация" в исполнении актеров Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

- Это знаковое событие, а для меня - способ отдать дань уважения тем, кто боролся с катастрофой, - делится организатор в оранжевом костюме, 27-летняя журналистка Руслана Чечулина. - Приезжаю сюда с 2015 года. Моя бабушка организовывала досуг для ликвидаторов, привозила писателей. Теперь проблемы со здоровьем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чернобыльская авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в Европе

На площади выключается освещение. Участники акции расходятся.

Взрыв на ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Был полностью разрушен четвертый реактор атомной электростанции. Произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ. Облако из них прошлось над большей частью Европы и даже достигло восточных границ США. Из Припяти и окружающих населенных пунктов эвакуировали около 200 тыс. человек. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики.