Эксзаместителя губернатора Харьковщины поймали на служебном преступлении

Эксзаместителю председателя Харьковской ОГА сообщили о подозрении в деле об убытках при реконструкции очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета.

Прокуратура Харьковской области считает, что он совершил служебное преступление, когда занимал должность директора одного из департаментов администрации.

Так, в течение 2014-2015 годов при реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений, Харьковской ОГА заключен договор с юридическим лицом на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета на общую сумму более 20 млн.грн.

Общая сумма ущерба составила более 18 млн грн

При выполнении указанных работ предприятие-подрядчик с целью завладения государственными средствами осуществило монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз. Общая сумма ущерба составила более 18 млн. грн.

Обвинительный акт в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика по факту присвоения государственных средств в составе организованной преступной группы направлен в суд.

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"Прокуратурой области установлено, что к наступлению указанных последствий привели преступные действия директора департамента, который небрежно отнесся к возложенным на него обязанностям и согласовал соответствующую проектно-сметную документацию и принял выполненные работы. Устанавливаются другие должностные лица, причастные к хищениям бюджетных средств", сообщили в прокуратуре.

В Киеве полицейские сообщили о подозрении четырем банкирам. Они присвоили более 20 млн грн, пользуясь служебным положением.