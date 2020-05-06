Эксперт указал на крупнейший промах власти во время пандемии

Любые официальные ограничения работают тогда, когда их придерживаются все. Фото: elvisti.com

Украинская власть не смогла обеспечить единообразное исполнение правил карантина всеми субъектами бизнеса. Это является самым большим ее провалом во время пандемии коронавируса.

Об этом Gazeta.ua заявил политолог Михаил Басараб.

"Массовое возмущение вызвало не столько сам карантин, как неодинаковое его соблюдения. Последней каплей стал ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр", который принимал богатых гостей. Тищенко не просто рядовой депутат, он приближен к Владимиру Зеленскому. Его кандидатуру рассматривали на пост руководителя Офиса президента или как возможного будущего мэра Киева. Итак все украинцы на ровне, но есть равнее. Одни зарабатывают, другие остались без копейки. Мы не видели в начале карантина массовых акций, недовольств, саботажа. Все дисциплинова в соблюдали правила карантина. Но когда поняли, что когда большинство несут потери, но слушают установок, а представители власти пренебрегают всем и наживаются, начались протесты", - указывает Басараб.

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По мнению политолога, карантин в Украине были слишком жестким, но объяснимо.

"О мерах карантина, то возможно таки перегнули палку, они были слишком жесткими. Но в противном случае наша медицина могла не справиться и был бы коллапс. Несмотря на состояние медицины, в Украине нет такого количества больных как в европейских странах. Возможно в этом заслуга именно власти и вовремя введенного карантина".

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