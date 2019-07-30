Эксперт спрогнозировал, сколько будет держаться рейтинг президента

Политолог Олег Саакян: Общество будет ставить вопрос. Где-то через год потребует ответа Фото: Тарас Подолян

"Эпоха обнищания" быстро не закончится.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Олег Саакян.

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"Ближайшие полгода не будет никаких последствий. Затем рейтинг Зеленского и его партии начнет постепенно падать.Общество начнет ставить вопросы. Где-то через год потребует ответа. До этого будет оценивать действия Зеленского не через призму "эпохи обнищания", а в контексте наказания старых элит. Сейчас люди хотят зрелища - посадок. Хлеба захотят через год. Скорее всего Зеленский и его команда бросят в тюрьму кого-то из топ-политиков. Но настоящий запрос людей касается небольших рыб. Украинцы хотят, чтобы в условном Краматорске больше не было мажоров на "Лексусе", которые безнаказанно нарушают правила. Чтобы посадили местного князька. Зеленский должен перейти из виртуальности в реальную жизнь", - говорит политолог.

Полное интервью с Олегом Саакяном читайте в журнале "Країна" от 1 августа.