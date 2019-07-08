Эксперт: реформы не учитывали боли общества от тоталитарного прошлого

Евгений Глибовицкий: показатель 72 процента за Зеленского сформирован во многом болью общества из-за того, что реформы часто не учитывали травмы ХХ века. Фото: Тарас Подолян

В 2019 году на президентских выборах украинцы потеряли рациональность. Мы уже проходили это раньше - такой эффект дает смесь незаживающей боли и страха.

Говорит в интервью журналу "Країна" эксперт по стратегиям Евгений Глибовицкий.

"Подобное было в 2004 году, когда выбирали между Януковичем и Ющенком. Коалиция избирателей последнего чувствовала себя припертыми к стене. Были отчаянными, не принимали никаких критических аргументов против Ющенко. На слова, что у него есть фавориты среди олигархов, отвечали: "Фальсификациям - нет" , - напоминает он.

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По словам эксперта, показатель 72 процента у Зеленского сформирован во многом болью общества из-за того, что реформы часто не учитывали боли, сформированноц травмами ХХ века.

"В марте 1991-го был референдум о сохранении Советского Союза. 78 процентов украинцев проголосовали "за". В декабре того же года был референдум за провозглашение независимости, которую поддерживают 90 процентов. 68 процентов украинцев изменили свое видение за девять месяцев. Путч и мечты о фантастическом благосостояние "когда перестанем кормить Москву" определили скорость изменения взглядов. Сейчас подобная ситуация", - добавляет Евгений Глибовицкий.

Полное интервью с Евгением Глибовицким читайте в журнале "Країна" от 11 июня.