Эксперт рассказал, сядет ли олигарх Фирташ в американскую тюрьму

Состояние Дмитрия Фирташа после Революции Достоинства значительно сократилось. В 2013-м по данным журнала "Форбс" оно составляло $ 673 млн, в 2016-м - $ 251 млн. Фото: Народная правда

Дмитрия Фирташа вряд отдадут американцам. Он - олигарх, который имеет достаточно человеческих и финансовых ресурсов, чтобы или выиграть дело до конца, либо максимально долго его затягивать.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит экономист Борис Кушнирук.

"Ситуация с индийским чиновником, за которую его обвиняют, недостаточна для того, чтобы Фирташа гарантированно отдали в руки американскому правосудию. Если бы это было возможно - давно бы произошло. Следствие не имеет доказательств, что подкуп чиновника действительно произошел. Нет перевода на карту или свидетелей самого взятки. Фактически Дмитрия Фирташа подозревают в том, что он хотел дать деньги в обмен на возможность разработки месторождений. Это очень трудно доказать, а адвокаты имеют здесь большое поле для защиты. Фирташа задержали почти пять лет назад и существенно ситуация с того момента не изменилась. Дело о его экстрадиции один суд передает другому без принятия конкретного решения", - считает эксперт.

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Он напоминает, что ранее Дмитрий Фирташ был достаточно влиятельным лицом в Украине.

"Сейчас он еще имеет определенную собственность здесь, но его влияние существенно уменьшилось. Во-первых, фокус внимания олигарха сейчас сосредоточен на том, чтобы не допустить экстрадиции и остаться в Австрии. Во-вторых, его финансовые возможности сейчас стали значительно меньше. А именно за их счет, Дмитрий Фирташ мог диктовать свои правила украинской власти. Однако из-за арестов его собственности в Великобритании, расследования США, оккупацию восточной части Украины, где Фирташ имел достаточно много предприятий, его финансовый потенциал значительно уменьшился", - добавляет Борис Кушнирук.

Генеральная прокуратура Австрии обжаловала возможность передачи украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа американской власти. Соответствующую жалобу она подала в Верховный суд страны. В 2017-м Высший земельный суд Вены признал возможной экстрадиции олигарха в США. Фирташа задержали 12 марта 2014 в Вене по запросу Федерального бюро расследований США. С тех пор он находится в Австрии, ожидая решения об экстрадиции. В Америке бизнесмена подозревают в подкупе индийских чиновников на сумму $ 18,5 млн для получения лицензии на разработку месторождений титана.