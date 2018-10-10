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среда, 10 октября 2018 14:49

Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ

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Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Александр Хара: Для россиян важен не столько фактор санкций, как то, что они не могут влиять на международные решения ПАСЕ. Фото: Прямой

Невозврат России в Парламентскую ассамблею Совета Европы и продление санкций - это промежуточная победа украинской стороны.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua сказал эксперт по международным отношениям Александр Хара.

"Называть решения Ассамблеи историческим я бы не спешил. Но украинская делегация сработала очень слаженно. Представили свою позицию как одна команда. Важно, чтобы наши представители не расслабились в дальнейшем. Не подумали, что это окончательная победа. Украинский вопрос постоянно надо поднимать в рамках ПАСЕ", - отмечает он.

Россия не вышла из международной изоляции, хотя очень этого хотела, говорит эксперт.

"Для россиян важен не столько фактор санкций, как то, что они не могут влиять на международные решения ПАСЕ. Голосовать за следующего председателя организации. Пытались кулуарными путями, шантажом и подкупом перетянуть симпатии депутатов ПАСЕ на свою сторону. Но не получилось. Они проиграли", - считает Александр Хара.

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Кремль не оставит попыток вернуться, будет и дальше проводить подрывную политику.

"Угрожают не только прекратить платить членские взносы в бюджет организации, но и полностью выйти из нее. Это было бы логично. Российские представители власти с трибуны говорят, что права человека не присущи российскому обществу. Но вряд ли они действительно выйдут. Скорее всего? и дальше будут пытаться давить на членов ПАСЕ и подкупать их. Они хотят вернуться и иметь еще одну площадку для международной пропаганды", - сказал эксперт.

Резолюции ПАСЕ не могут глобально повлиять на ситуацию на Донбассе, объясняет эксперт.

"Но они являются наиболее острыми и решительными по сравнению с другими международными организациями. В ЕС или ООН европейские правительства должны учитывать определенную зависимость от Москвы в экономическом смысле. Например, в отношении российских энергоносителей. В ПАСЕ такая зависимость нивелируется и депутаты действуют относительно автономно", - добавляет Александр Хара.

Парламентская ассамблея Совета Европы не нашла голосов для изменения санкционных правил по поводу России и отложила решение этого вопроса на следующий год.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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