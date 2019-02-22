Эксперт рассказал, почему надо повторить проход через Керченский пролив

Игорь Романенко: В Азовском море - еще один фронт войны с Россией. Фото: detector.media

Еще один проход наших кораблей через Керченский пролив - это демонстрация украинской политики, направленной на восстановление контроля над Азовом.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит военный эксперт Игорь Романенко.

"В Азовском море - еще один фронт войны с Россией. Украина должна четко придерживаться своей позиции и не отступать. Поэтому наши военно-морские корабли должны осуществить еще один проход и добраться до базы в Бердянске, которая является важным узлом безопасности в украинском Азове", - считает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, как Поршенко хочет использовать проход через Керченский пролив

По словам эксперта, за проходом украинских кораблей должны будут следить международные наблюдатели.

"В их роли могут выступить военные корабли Америки и стран НАТО. В связи с российской агрессией количество их плановых заходов в Черное море увеличилось в разы. Но следует понимать, что Россия - государство, которое не признает никаких международных договоров и конвенций . Поэтому присутствие иностранных наблюдателей дает Украине определенное преимущество, однако не гарантируют полной безопасности.

Для того, чтобы конфликт в Азове решился в нашу пользу, мы должны усиливать свою военную мощь не только у моря. Надо модернизировать всю технику. Этот вопрос долговременный, на него нужно много средств, но мы должны этим заниматься. Также украинская сторона должна использовать сотрудничество с международными партнерами. Инициировать санкции и усиливать экономическое давление на Россию", - добавляет Игорь Романенко.

Украина планирует осуществить еще один проход через Керченский пролив. Он должен пройти под наблюдением иностранных наблюдателей. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью интернет-порталу "Цензор.нет".