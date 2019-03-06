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среда, 06 марта 2019 11:42

Эксперт рассказал, почему ЕС продлил санкции против Януковича и его соратников

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Эксперт рассказал, почему ЕС продлил санкции против Януковича и его соратников
Тем, кто попал под санкции, запрещен въезд в Евросоюз и заморожены активы на его территории. Фото: Укринформ

Продолжение санкции против Януковича и его окружения - своеобразный акт поддержки Украины со стороны Евросоюза.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Евгений Магда.

"Но существенно эти санкции на нашу экономическую или политическую ситуация не влияют. Мы уже сделали политические выводы из этой ситуации. Самый главный из них - понимание того, что еще один условный Янукович никогда не сможет управлять государством. Этого не допустит общество. Наше законодательство не сопряжено с европейским. Мы должны продолжать производство против Януковича и его соратников. Генпрокуратура должна предоставлять объективные доказательства по этому делу. Януковичу вынесли приговор в виде 13 лет лишения свободы. Надо добиваться воплощения его в жизнь", - отмечает експерт.

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По его словам, в 2017 году Европейский суд снял санкции с Андрея Клюева, главы администрации президента во времена Януковича.

"Андрей Клюев руководил европейскими интеграционными процессами со стороны Украины во время президентства Януковича. Для европейцев он более знаком и понятен. К тому же имеет возможность обеспечить себе хороших адвокатов. Именно этим можно объяснить отмену санкций против него. Но это не значит, что Клюев может вернуться в Украину. Его оправдал Евросоюз, а не наш суд. Здесь на его открыто уголовное производство за хищение государственных средств. В случае возврата, Клюева должны привлечь к ответственности по нашему законодательству.

Европейское право базируется на принципе презумпции невиновности. Поэтому, если прямых доказательств вины нет, дела закрывают и соответственно снимают санкции. Также здесь играет роль позиция украинской стороны. Именно мы могли предоставить доказательства по делам хищения государственных средств. Но не сделали этого. Именно поэтому санкции против многих сторонников бывшего президента сняты", - добавляет Евгений Магда.

Европейский союз продлил санкции против президента-беглеца Виктора Януковича и 11 его соратников, введенные в марте 2014-го.

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