Эксперт рассказал, на кого в новом правительстве стоит персонально обратить внимание

Леонид Швец: Ситуация с Аваковым немного бьет по Зеленскому. Мол, он демонстрирует слабость. Фото: Сергей Старостенко

Новые министры имеют правильную базовую идею: в Украине должно быть меньше государственного воздействия. Стоит отпустить украинцев и они найдут возможности для благосостояния.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политический обозреватель Леонид Швец.

"Пока не понятно, как будут реализовывать это, но сигналы положительные. Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет сказал, что с 1 октября не будет бумажного документооборота. Это впечатляет.

Ситуация с Аваковым немного бьет по Зеленскому. Мол, он демонстрирует слабость. Есть сфера, в которой не готов менять правила игры. Но он услышал давление общества. Заговорили, что оставляют Авакова до Нового года. Президент чувствителен к общественному мнению. Реагирует", - считает эксперт.

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По его словам, в новом Кабмине есть люди, на которых персонально следует обратить внимание.

"Хорошо, что в правительство пошол Дмитрий Дубилет (IT-директор Привата, соучредитель мобильного банка monobank. - Gazeta.ua). Он очень востребован на рынке. Может уйти из правительства и зарабатывать большие деньги. Во власть он пошел из любопытства. Верит, что может сделать что-то достойное внимания.

До выборов говорили, что команда Зеленского сдаст Украину Кремлю. Сейчас возникает вопрос, действительно вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Вадим Пристайко делать это? В их профессиональных и личных качествах никто не сомневается. На важных государственных сферах стоят сильные предохранители - правильные люди", - добавляет политический обозреватель.

Полное интервью с Леонидом Швецом читайте в журнала "Країна" от 12 сентября.