 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества
Просмотров: 108
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 495
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1449
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1089
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 486
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1674
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
3
3
3
11
7
&quot;Неизолированные&quot; - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
"Неизолированные" - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Видео
Все видео
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2259
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 666
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9981
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 144
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 сентября 2020
Просмотров: 117
Горіх і Ігор
Рідних братів і сестер я не мав, тому няньчив сусідських. Якось мати забирала мене з дитячого садка й повідомила новину — тітка Міля купила ...
четверг, 10 сентября 2020 20:23

Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества

  Комментировать
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества
Александр Хара: Война идет не за язык или веру, а за независимость. Фото: Тарас Подолян

Президент Зеленский и руководитель его Офиса Ермак пытаются найти компромиссные фигуры для переговоров. Поэтому в ТГК привлекли Лонида Кравчука и Витольда Фокина.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по международным отношениям Александр Хара.

"Реакция украинцев была однозначна. Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества. Могут быть громоотводом для Зеленского. Мол, это не наша позиция, а личные взгляды конкретных лиц. Хотя именно президент формирует внешнюю политику и политику безопасности", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым



Когда компромиссом является наша смерть, он неприемлем, отмечает он.

"Война идет не за язык или веру, а за независимость. Конфликт может прекратиться, когда одна из сторон сдается, когда агрессор не имеет ресурсов продолжать наступление или когда цена агрессии становится для него слишком высокой. Последний - единственный вариант для Украины. Сдаться - значит потерять будущее", - добавляет Александр Хара.

Полное интервью с Александром Харой читайте в журнале "Країна".

Чтобы прекратить войну, нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса, заявил заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

На похороны пришел миллион человек

Власти приказали украинцам использовать латиницу

В тюрьмах разрешили уничтожать людей

Войну начали называть мировой

Анархист заколол ножом императрицу

Поведение человека меняется перед суицидом: как распознать тревожные признаки

Самое читаемое
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
10
 Просмотров: 17127
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
5
 Просмотров: 13779
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией 5 Просмотров: 11034
&quot;На вампира похожа&quot; - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
"На вампира похожа" - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
7
 Просмотров: 7461
Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью
Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью Просмотров: 7290
Общество
В столичном ТРЦ произошла перестрелка: есть пострадавший
В столичном ТРЦ произошла перестрелка: есть пострадавший
Двух хасидов выдворят из Украины за погром в Умани
Двух хасидов выдворят из Украины за погром в Умани Просмотров: 108
Умерла звезда "Игры престолов" Даяна Ригг
Умерла звезда "Игры престолов" Даяна Ригг Просмотров: 261
Пенсионерка попала под жатку комбайна
Пенсионерка попала под жатку комбайна Просмотров: 549
ЗАЗ провел модернизацию и начинает производство моделей концерна Renault
ЗАЗ провел модернизацию и начинает производство моделей концерна Renault Просмотров: 855
Больше всего комментируют
5
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией
5
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
4
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
3
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
2
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
Голосов: 53135
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua