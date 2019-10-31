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четверг, 31 октября 2019 20:02

Эксперт объяснил, как укринцям преодолеть бедность

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Эксперт объяснил, как укринцям преодолеть бедность
Эксперт назвал основные причины, которые препятствуют украинцам двигаться вперед Фото: commons.com.ua

Стать богатой Украина планирует до 2030 года.

Президент подписал указ о соблюдении 17 целей устойчивого развития, первая из которых - преодоление бедности.

"В Украине не так много экстремальной бедности, которая распространена во многих странах третьего мира. Я убежден, что у нас нет и особых черт, которые этому способствуют. Если смотреть на макроуровне, то основной причиной бедности в государстве есть недостаточно развитые институты", - рассказывает соучредитель образовательной онлайн платформы Prometheus Иван Примаченко.

Два года назад 35% украинце имели доходы ниже фактического минимума. И 48% заработанного тратили на еду. В прошлом году Украина стала самой бедной в Европе по доле ВВП на душу населения - с показателем в $ 2656, по данным Международного валютного фонда.

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"Во-первых, без четкой судебной и реформы правоохранительных органов - прокуратуры и Службы безопасности Украины невозможно построить верховенство права, - добавляет Примаченко. - Во-вторых, только эффективная реформа госуправления и государственной службы поможет создать результативный госаппарат и бюрократию. В-третьих, без продуманной земельной реформы невозможно использование сельскохозяйственных земель и продуктивное развитие агроиндустрии. В-четвертых, без приватизации госпредприятий сложно ввести инвестиции и побороть проблемы с бюджетом. В-пятых, завершения образовательной реформы. Для этого нужно перезапустить систему подготовки учителей и выделить значительно больше средств на ее финансирование".

Эксперт считает, что есть две основные причины, которые препятствуют украинцам двигаться вперед.

"Первая - популизм. Это убеждение, что простыми методами можно решить сложные и большие проблемы. На самом деле для их решения нужны длинные сложные и непопулярные изменения, - говорит соучредитель образовательной платформы. - Вторая - украинцы почему-то глубоко убеждены, что наши проблемы являются уникальными и в мире им нет аналогов. Соответственно нужно снова изобретать велосипед. В реальной жизни для большинства проблем в Украине в других государствах уже давно нашли решение. Их просто нужно изучать, перенимать и использовать. Также важен факто российской агрессии".

Американский журнал "Форбс" составил рейтинг самых богатых людей мира. В него вошли 2153 долларовые миллиардеры. Семь из них - из Украины.

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