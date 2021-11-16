Эксперт назвал подразделение российских войск, которое является самой большой угрозой для Украины

Самой большей угрозой для Украины является 3-я мотострелковая дивизия РФ. Фото: savelife.in.ua

Самую большую военную угрозу для Украины составляет 3-я мотострелковая дивизия РФ. Она расположена в нескольких десятках километров от границы с Украиной (Луганская область) и базируется вблизи населенных пунктов Богучар и Валуйки.

"У границ Украины с 2016 года сосредотачиваются подразделения 20-й армии, штаб дислокации Воронеж, и две боевые дивизии - 144-я и 3-я мотострелковые дивизии. Подразделения 144-й дивизии расположены далеко от границы с Украиной - на расстоянии до 300 км. Ее назначение Запад, а не Украина...

А вот 3-я мотострелковая дивизия, которая находится Богучар-Валуйки, это для Украины очень опасно", - заявил военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканала "Украина 24".

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Он добавил, что делает выводы, беря информацию из официальных источников. Это Министерство обороны, Вооруженные Силы и Главное управление разведки.

Россия может начать вторжение в Украину из-за напряженности на фоне миграционного кризиса и ситуации с поставкой энергоносителей. Об этом США предупредили союзников по Европейскому Союзу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных кругах. Оценки экспертов основываются как на пока не обнародованной, так и на общедоступной информации.